El apellido Velázquez regresa al box tunero

Las Tunas.- Eldi Velázquez vivió en el estadio Julio Antonio Mella una jornada que difícilmente olvidará. El joven lanzador de apenas 23 años, novato en la Serie Nacional con los Leñadores de Las Tunas, tuvo su primera salida oficial en el box y dejó la impresión de que su apellido seguirá escribiendo páginas en el béisbol cubano.

Tras jugar en Italia, donde defendió a clubes como Ecotherm Brescia y Old Rags Lodi, regresó a Cuba con la madurez que le dio el béisbol europeo y con la ilusión de jugar con los Leñadores en su estadio.

Ante su público, confesó que no sintió presión, aunque sí el deseo intenso de hacerlo bien: “A veces, cuando queremos hacerlo demasiado bien, nos confiamos y pasan cosas que no deben pasar. Pero pienso que en la próxima salida quiero regalarme mi primera victoria y dedicársela al pueblo, que me apoyó bastante”.

Su estrategia estuvo basada en el control y en el uso de sus principales armas de pitcheo, un aprendizaje que ya había comenzado en su paso por el béisbol italiano. “Allá fue diferente, pero aquí la responsabilidad es mayor: primero con el equipo de tu provincia, donde te formaste, y segundo con un pueblo y una familia que esperan lo mejor de ti”, explicó.

Velázquez asegura que siempre esperó este momento, aunque reconoce que la oportunidad llega cuando toca. Con juventud de su lado y un contrato internacional en Italia ya cumplido, ahora se concentra en demostrar que puede sostener el apellido en la pelota cubana.

Ese compromiso se enlaza con la herencia de su abuelo, Elíecer Velázquez, zurdo destacado en los años 60‑70, dueño de un récord histórico de 44 entradas consecutivas sin permitir carreras limpias y miembro del equipo Cuba. Su nombre quedó grabado en la memoria del béisbol tunero y hoy se mantiene vivo en el beisbolito que lleva su nombre, donde generaciones de niños comienzan a dar sus primeros pasos en el deporte.

Con apenas 23 años, juventud de su lado y un linaje que lo respalda, ahora se concentra en demostrar que puede sostener el apellido en la pelota cubana.

El ambiente dentro de los Leñadores, actuales campeones, también lo inspira: “Es lo mejor, lo mejor. Crecí aquí y ahora estoy en este grupo que sabe lo que significa ganar”.

El apellido Velázquez vuelve al box del Mella, esta vez con Eldi, quien combina la experiencia internacional con la tradición familiar, y que sueña con escribir nuevas páginas de gloria para Las Tunas.

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