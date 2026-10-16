Tuneros alzan sus voces contra el bloqueo

Las Tunas.- Con una concentración en el Parque Maceo de la ciudad de Las Tunas, representantes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y otras organizaciones de masas, manifestaron su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Los asistentes denunciaron además las medidas de máxima presión dirigidas, según expresaron, a afectar la economía nacional y recrudecer las dificultades que enfrenta la población.

Durante la actividad, el joven Roberto Gabriel Cerdeira Cañete, presidente provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM), expresó que el gobierno estadounidense ha emprendido una ofensiva de alcance mundial, con especial incidencia en América Latina y el Caribe, dirigida contra gobiernos de izquierda, revolucionarios y progresistas.

Por su parte, Edy Sander Sánchez, coordinador provincial de los CDR, denunció que esas políticas persiguen aumentar la dependencia de los países, debilitar su soberanía y revertir derechos conquistados por los pueblos.

«Estamos firmes y vamos a seguir resistiendo, sin dar paso al gigante de las siete leguas. Por eso hoy alzamos nuestras voces ante la injusticia y contra el bloqueo impuesto a nuestro país», afirmó.

Asimismo, los participantes condenaron las políticas de presión contra Cuba y alertaron sobre sus efectos en la calidad de vida de la población, particularmente en el acceso a medicamentos e insumos esenciales.

Al llamado de «¡Defender la Cuba revolucionaria!», los asistentes exigieron el fin del bloqueo estadounidense.

La concentración constituyó una nueva muestra de respaldo a la Revolución y de rechazo a una política que, durante más de seis décadas, es denunciada por Cuba como el principal obstáculo para su desarrollo económico y social.

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