Otorgan al municipio de Las Tunas la sede de las actividades centrales por el 26 de julio en la provincia

Otorgan al municipio de Las Tunas la sede de las actividades centrales por el 26 de julio en la provincia

Las Tunas.- El Buró Provincial del Partido en Las Tunas acordó otorgar al municipio cabecera la sede de las actividades centrales por el aniversario 73 del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. La decisión responde a los avances integrales del territorio en diversos frentes de la vida política, económica y social.

En el ámbito político-administrativo, el municipio consolida los indicadores internos del Partido, avanza en el completamiento de cuadros y estructuras, y ha logrado mayor unidad y efectividad en la conducción de procesos y tareas.

Desde el punto de vista económico, mantiene por segundo año consecutivo la condición de superavitario y desarrolla proyectos vinculados al cambio de la matriz energética, la producción de alimentos y la preparación para la defensa.

La dirección municipal de deportes impulsa un amplio movimiento en la cultura física y la recreación, con actividades en sus cinco combinados y 32 instituciones. En el sector educacional se destacan resultados superiores del personal docente, el sobrecumplimiento del plan de ingreso a carreras pedagógicas y universitarias, así como medallas de oro y plata en las olimpiadas especiales a nivel provincial.

La salud pública exhibe indicadores relevantes: mortalidad materna en cero, índice de mortalidad infantil de 4.2 y bajo peso al nacer en 6.4 por cada mil nacidos vivos. A pesar del complejo escenario, el 95 por ciento de los servicios se mantienen funcionando y el 100 por ciento de los consultorios médicos de la familia cuentan con sus equipos básicos completos. Asimismo, el movimiento político Tarea de Grandes permitió culminar un importante grupo de obras de beneficio social mediante acciones constructivas de diversos tipos.

El Buró Provincial reconoció además a los municipios de Amancio y Colombia como destacados en la emulación por el Día de la Rebeldía Nacional. De manera especial, se transmitió una felicitación al pueblo tunero por su participación y compromiso en las tareas de la Patria.

El acto provincial por la efeméride del Moncada se celebrará el próximo 23 de julio en la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González.

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