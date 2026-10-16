Profesionales de Enfermería sostienen la atención a pacientes renales en hospital de Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- El acompañamiento y la labor de los profesionales de la Enfermería denotan el proceso en los servicios asistenciales, transformando la realidad y educando a los pacientes que enfrentan tratamientos prolongados.

En el colectivo del servicio de Hemodiálisis, del Hospital General Docente Guillermo Domínguez López, del municipio de Puerto Padre, la licenciada Tahimí Zaldívar Morales, con 22 años de labor, destaca que salvar vidas resulta gratificante porque contribuye al bienestar de cada paciente.

«Es un orgullo dedicarse a la atención asistencial y trabajar con este tipo de pacientes, cuyas características hacen que cada caso sea particular. Reciben tratamiento tres veces por semana, lo que les permite mantenerse activos e insertados en la sociedad a pesar de sus limitaciones. Además, al compartir con nosotros gran parte de su tiempo, más que en sus propios hogares, el personal de Enfermería y los médicos terminamos convirtiéndonos en una extensión de su familia».

Durante un intercambio de varios funcionarios del departamento provincial de esta especialidad y el personal sanitario del servicio en la Villa Azul de los Molinos, el licenciado en Enfermería Bartolo Cruz Céspedes destacó el aporte del equipo de salud a la recuperación de los pacientes.

«Los procesos asistenciales perderían continuidad sin los enfermeros pues constituyen el vínculo entre los médicos y las familias, y más en este tipo de servicio que atiende actualmente a 31 pacientes, enfocando los procesos en la labor y la vigilancia constante con precisión técnica y calidez humana, transformando un procedimiento complejo en un acto permanente de cuidado».

También argumentó que «la resiliencia y la empatía constituyen el motor impulsor y la esperanza de cada enfermo, combinando los cuidados asistenciales para lograr que retornen a sus hogares junto a su familia, clasificando como la mayor recompensa a la dedicación diaria en este tipo de proceso médico».

Cruz Céspedes significó el seguimiento personalizado para asegurar que este tipo de tratamiento se desarrolle además, en condiciones seguras, «cada enfermero optimiza recursos y garantiza los procederes de una atención de calidad, vital para ejercer con excelencia en este espacio asistencial pese a las limitaciones que impone el bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos a la Salud Pública Cubana».

Según publicaciones recientes el país dispone de una Red Nacional, con registros hasta el mes de octubre del actual año de la atención de tres mil 856 pacientes aquejados de la enfermedad renal crónica; 2 876 reciben tratamiento de hemodiálisis —22 en servicios pediátricos— y 900 son receptores de trasplante renal.

Más información referida al tema en el siguiente enlace:

https://www.presidencia.gob.cu/es/noticias/cuba-seguira-priorizando-la-atencion-a-las-personas-con-enfermedad-renal-cronica-audio/

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