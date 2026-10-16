Día Mundial de la Alimentación, compromiso que desafía obstáculos 

Las Tunas.- Para Cuba, el Día Mundial de la Alimentación adquiere un significado especial porque la producción de alimentos constituye una actividad fundamental, no solo por su valor económico y social, sino porque incide directamente en la vida cotidiana de la población.

Garantizar la disponibilidad de esos productos en los hogares, las escuelas y los hospitales es una prioridad que involucra a campesinos, cooperativas, trabajadores estatales, científicos y docentes, además de las autoridades políticas y gubernamentales.

Aunque hay problemas subjetivos, el desarrollo del sector agropecuario cubano enfrenta obstáculos objetivos que limitan su rendimiento y responden fundamentalmente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos durante más de seis décadas.

Esa política absurda restringe el acceso a importantes insumos, combustibles, maquinaria agrícola, piezas de repuesto, medicamentos de uso veterinario y financiamiento internacional para consolidar la actividad y lograr más producciones a menos precios.

Según se ha informado, las afectaciones derivadas del bloqueo a la agricultura y la ganadería se mantienen en cifras considerables a lo largo de los años, con un impacto directo en los rendimientos y en los costos de los diferentes procesos.

Frente a ese escenario, la producción de alimentos se convierte en una tarea de primer orden dentro de las estrategias económicas del país y así lo demuestran varias de las disposiciones adoptadas recientemente como la entrega de tierras sin límites en la cantidad de áreas ni en el tiempo del usufructo.

Urge entonces el fomento de la agricultura urbana y suburbana, el impulso al cooperativismo, el empleo de los resultados científicos, la exportación de varios renglones y la sustitución de importaciones, todo lo que redundará en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria del país.

Este año, el Día Mundial de la Alimentación reafirma el compromiso de asegurar el bienestar de la población y avanzar hacia un desarrollo sostenible, a pesar de las difíciles condiciones impuestas desde el exterior y que se alivian con el fomento de polos productivos, la garantía de semillas, el uso de la tracción animal y la aplicación de fertilizantes biológicos.

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