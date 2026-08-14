Las Tunas intensifica la fiscalización a los actores económicos

Las Tunas.- A un total de 63 actores económicos se les impusieron multas por un valor acumulado de casi medio millón de pesos, durante los dos primeros días del ejercicio nacional en el que fiscalizan las nuevas formas de gestión.

Significativo resultó, además, el monto recuperado por evasión fiscal a cinco actores -cuatro naturales y uno jurídico- que ascendió a casi 60 millones de pesos. Como aspecto negativo sobresale la cantidad de establecimientos cerrados por sus dueños para evadir la inspección.

En total fueron visitados 239 actores económicos, detectándose violaciones en 104 de ellos. Cuatro establecimientos fueron clausurados y se realizaron nueve apercibimientos; igual número de denuncias de la población fueron recibidas.

Entre las principales infracciones destacan la alteración de precios y mercancías sin respaldo de facturas, así como la no utilización de los canales digitales de pago.

En cuanto a la labor comunicacional que acompaña este ejercicio, las reacciones a los trabajos publicados en los medios de prensa han sido positivas; sin embargo, los comentarios reflejan cierta desconfianza ciudadana en la efectividad de las medidas.

El ejercicio nacional de fiscalización a los nuevos actores económicos se desarrollará durante todo lo que resta de agosto y la primera quincena de septiembre, con el objetivo de corregir distorsiones y detener el incremento desmedido de precios en productos de primera necesidad, alza que en muchos casos carece de justificación.

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