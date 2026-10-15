Henry Quintero lidera ofensiva y Las Tunas doblega a Camagüey en duelo de lluvia y batazos

Henry Quintero lidera ofensiva y Las Tunas doblega a Camagüey en duelo de lluvia y batazos

Las Tunas.- El duelo de este jueves entre Leñadores y Toros dejó un partido vibrante en el estadio Cándido González, donde los tuneros se impusieron 13×10 a los camagüeyanos en un duelo marcado por la ofensiva desbordada y la resistencia del bullpen verdirrojo.

La lluvia intentó frenar el espectáculo, pero no pudo apagar el ímpetu de los subcampeones de Cuba que firmaron un triunfo clave para sus aspiraciones de postemporada.

El inicio fue tunero: tres carreras en el primer capítulo, con protagonismo de Yordanis Alarcón, Henry Quintero y Jean Lucas Baldoquín, que castigaron al abridor Raidel Rodríguez, incapaz de completar la entrada. Sin embargo, los locales reaccionaron en el tercer inning con un racimo de seis anotaciones que puso en aprietos al abridor Eliander Bravo, quien salió temprano tras permitir cinco jits y seis carreras.

El relevo del novato Steven Rodríguez resultó decisivo. Con cuatro entradas y un tercio de labor, tres carreras toleradas y ponches en momentos de tensión, sostuvo la ventaja que la ofensiva tunera amplió en el sexto episodio con seis anotaciones más, apoyadas en los batazos de Jean y Roberto Baldoquín y Luis Pérez Heminges. El relevista agramontino Riquelme Odelín cargó con la derrota.

El séptimo capítulo parecía sentenciar el juego: tres carreras adicionales de Las Tunas, con doblete de Quintero y sencillos de Alarcón y Baldoquín, llevaron el marcador a 13×6.

La lluvia interrumpió las acciones, pero al reanudarse, Reinaldo Almanza devolvió la esperanza a los Toros con un doblete de tres carreras que acercó el score a 13×9.

En el noveno, Yoel Fernández impulsó una más para Camagüey, pero el relevista Darbys Leyva cerró con autoridad, completando dos entradas y un tercio con solo una carrera permitida.

La figura ofensiva fue Henry Quintero, con jonrón, doble, sencillo, tres impulsadas y dos anotadas. También brillaron Yordanis Alarcón (tres imparables, tres anotadas, dos remolques) y Jean Lucas Baldoquín, junto a Luis Pérez Heminges, con batazos oportunos. Por los locales, Almanza y Fernández encabezaron la producción.

El triunfo deja a Las Tunas con balance de 5-5, en plena pelea por la clasificación, mientras Camagüey cae a 3-7 y ve más complicada su ruta hacia la fase final.

/lrc/