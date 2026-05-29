Anier Pérez Gonzalvo suma su segunda victoria en la Liga Élite del Béisbol Cubano

Puerto Padre, Las Tunas.- El pitcher Anier Pérez Gonzalvo, oriundo de la comunidad de Santa Teresa en Puerto Padre, alcanzó su segundo triunfo personal en la cuarta edición de la Liga Élite del Béisbol Cubano, tras guiar a los Leñadores de Las Tunas a una victoria de 12 carreras por dos frente a los Cazadores de Artemisa en el estadio 26 de Julio.

En esta ocasión, el derecho puertopadrense laboró durante cinco entradas, en las cuales enfrentó a 21 bateadores artemiseños. Permitió siete imparables y dos carreras limpias, recetó un ponche y dos wild pitch.

Una vez más, la ofensiva de los Leñadores resultó determinante al fabricar 12 anotaciones que apuntalaron el desempeño del lanzador.

Con este resultado, Pérez Gonzalvo mejora su récord personal en el torneo y consolida su paso en la élite del béisbol cubano, mostrando consistencia en sus salidas y capacidad para mantener a raya a la ofensiva rival a pesar de los imparables en contra.

Los Leñadores, por su parte, continúan su andar firme en la competencia, respaldados por un ataque poderoso y un cuerpo de lanzadores que empieza a encontrar su mejor versión. El próximo desafío para el equipo tunero será mantener el ritmo y seguir sumando victorias en la tabla de posiciones.

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