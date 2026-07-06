La bancarización en Las Tunas, prioridad y control ante denuncias ciudadanas

Las Tunas.- La prioridad número uno del grupo provincial encargado de atender la bancarización, junto a los cuerpos de inspección en Las Tunas, se centra en exigir y velar porque todos los actores económicos cumplan lo establecido en la Resolución 111/23 del Banco Central de Cuba, relacionada con el pago electrónico y el depósito de efectivo.

Ante las reiteradas denuncias de la población, habrá tolerancia cero contra todo aquel actor económico que no acepte el cobro digital o que, en el peor de los casos -como ya ocurre- exija un por ciento de ganancia por encima del precio establecido del producto al realizar la transacción.

Esta práctica es inadmisible y quien la ejecute será procesado judicialmente por el delito de estafa, según se reiteró durante la más reciente reunión del grupo provincial que atiende la bancarización en el territorio.

En cuanto al depósito de efectivo, cada actor tiene conveniado con el banco la manera en que debe realizarlo, según lo establece la propia norma y está obligado a crear los mecanismos necesarios para garantizar su cumplimiento. No hacerlo constituye también una flagrante violación.

Otra irregularidad a enfrentar, que se generaliza cada día más, es la no aceptación de billetes de denominaciones pequeñas en establecimientos privados. Se aclaró que el Banco Central de Cuba es el único organismo facultado para dictar normas sobre la circulación monetaria.

Más allá de la labor de los cuerpos de inspección -que en su mayoría carecen del completamiento de sus plantillas-, el grupo provincial de bancarización recaba de la denuncia oportuna de la población a través de los canales establecidos, una vez que los consumidores hayan exigido su derecho a escoger la vía de pago de su preferencia.

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