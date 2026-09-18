¡Policlínico Campeón! La Cancha cede la corona tras caer 1-0 en la gran final

Puerto Padre, Las Tunas.- La Copa de Fútbol de Puerto Padre tiene un nuevo monarca. El equipo Policlínico se coronó campeón tras vencer 1-0 a La Cancha en la gran final de esta nueva edición, en un partido que se definió por un gol de Damián Sánchez en el primer tiempo.

Con este resultado, La Cancha, que venía de coronarse en la edición anterior, cedió la corona al Policlínico, que supo administrar su ventaja y defenderla con orden hasta el pitazo final.

Primer tiempo: Damián Sánchez, el héroe

El partido comenzó con intensidad y ambos equipos buscando el arco contrario, aunque el Policlínico forzó mucho más en los primeros compases del desafío. Este empuje resultó clave para que el Policlínico encontrara la llave del gol en una jugada de pelota parada.

Tras un tiro de esquina, el balón llegó al corazón del área y Damián Sánchez, con un certero golpe de cabeza, mandó el balón al fondo de la red. El gol desató la celebración del Policlínico y obligó a La Cancha a remar contra la corriente desde temprano.

Con el 1-0, concluyó el primer tiempo. La Cancha, vigente campeón, se fue al descanso con la obligación de remontar en los segundos 40 minutos.

Segundo tiempo: La Cancha lo intentó, pero no pudo

En el complemento, La Cancha salió con todo en busca del empate. Aumentó la presión, adelantó líneas y generó varias llegadas de peligro. Sin embargo, se encontró con una defensa del Policlínico bien plantada, ordenada y con un portero que respondió en los momentos clave.

El Policlínico, por su parte, supo manejar la ventaja. No se desesperó, mantuvo la posesión cuando pudo y se refugió en su solidez defensiva cuando fue necesario. El reloj se convirtió en su mejor aliado.

Cuando el árbitro Yoel Falco pitó el final, el 1-0 se mantuvo y el Policlínico desató la fiesta. Jugadores, cuerpo técnico y afición celebraron un título que se construyó con esfuerzo, disciplina y una defensa de hierro.

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