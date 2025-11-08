8 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Aaron Marrero regresa a Amancio con el oro Parapanamericano

8 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Con la medalla de oro brillando sobre su pecho y una sonrisa que refleja orgullo y gratitud, Aaron Marrero Escocia, campeón Parapanamericano de los 400 metros planos en los Juegos Juveniles de Chile 2025, ya se encuentra de regreso en su tierra natal: el municipio de Amancio, al sur de Las Tunas.

El joven atleta tunero, que deslumbró al continente con su velocidad y determinación, fue recibido por familiares, vecinos y autoridades locales. Su triunfo no solo representa una hazaña deportiva, sino también un símbolo de perseverancia y superación personal.

“Esta medalla es para todos los que creyeron en mí desde el primer día”, expresó Marrero Escocia cuando se convirtió en campeón.

La carrera de 400 metros, disputada en Santiago de Chile, fue una de las más esperadas del certamen juvenil. Aaron se impuso con autoridad, dejando atrás a sus rivales, incluido su compañero Daumey Elizalde.

El regreso del campeón de 17 años ha encendido el espíritu deportivo en Amancio, donde ya Aaron forma parte de la historia deportiva en este terruño y un referente para inspirar a las nuevas generaciones.

