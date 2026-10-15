Promueven en Las Tunas prácticas sanitarias desde la edad temprana en el Día Mundial del Lavado de Manos

Promueven en Las Tunas prácticas sanitarias desde la edad temprana en el Día Mundial del Lavado de Manos

Las Tunas.- A 18 años de la campaña internacional Lávate las manos: la acción salva vidas, profesionales de Enfermería y promotores de Salud desarrollaron actividades educativas para mostrar a los infantes los beneficios de una correcta higiene de las manos y su impacto en la prevención de enfermedades.

El encuentro también estuvo dedicado al Día Mundial de la Alimentación, momento propicio para fomentar hábitos saludables y reforzar conocimientos sobre la importancia de una nutrición adecuada desde edades tempranas.

Bajo la máxima Los gestos más pequeños salvan y protegen vidas, el personal sanitario llegó hasta el círculo infantil Ismaelillo, enclavado en el área de Salud Aquiles Espinosa, con el fin de promover la importancia del lavado de manos como una medida sencilla y accesible para prevenir enfermedades respiratorias e infecciones transmisibles.

La actividad demostrativa invitó también a las educadoras de la institución para que se conviertan en agentes de cambio a fin de lograr el aprendizaje diario de una óptima limpieza de la piel de las manos, expuestas al contacto permanente con superficies contaminadas por virus, bacterias y otras partículas, además denotaron que, a pesar de lo sencillo de la práctica, en el mundo muchos niños no pueden realizar este acto por falta de acceso al agua limpia.

Además, se exhortó a las familias a mantener limpio el entorno del hogar e incorporar hábitos higiénicos esenciales, como el lavado de las manos después de usar el baño y antes de cada comida. Estas prácticas contribuyen a reducir la incidencia de enfermedades diarreicas, consideradas entre las principales causas de desnutrición en niños y niñas menores de cinco años en todo el mundo.

La apropiación de esta práctica es la estrategia de salud más efectiva al prevenir parásitos intestinales e infecciones respiratorias, cutáneas y de los ojos.

En la jornada también se promovió el consumo de frutas, vegetales y otros alimentos nutritivos que contribuyen a una mejor calidad de vida y al bienestar de las personas, en saludo al Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre.

El Día Mundial del Lavado de Manos se inició en 2008 como una iniciativa de la Alianza Global para promover el lavado de manos y está respaldada por instituciones gubernamentales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil en el mundo.

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