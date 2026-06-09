Anuncian nuevo procedimiento para viajes interprovinciales en ómnibus y trenes

Las Tunas.- En los próximos días comenzará a regir en todo el país un nuevo procedimiento para la obtención de capacidades para los viajes interprovinciales en ómnibus y trenes que ya no se comercializarán ni por la Agencia Viajero ni por la Apk Viajando.

Así lo dio a conocer en Las Tunas el vicemimistro del Transporte Luis Ladrón de Guevara, quien detalló que la medida busca reordenar y ajustar el servicio al contexto de casi total desabastecimiento de combustible.

Dijo que en estos momentos cada provincia organiza su grupo de trabajo y otras condiciones para asignar las capacidades, en todo momento con prioridad para casos con familiar fallecido, turnos médicos, egresos hospitalarios, tramites consulares, asistencia a actividades científicas y otras situaciones.

En los próximos dias autoridades del transporte en cada provincia informarán, a través de los canales oficiales de comunicación, los detalles sobre cómo funcionará el nuevo sistema de comercialización de las capacidades para viajar en trenes que comenzarán a circular cada 16 días y los omnibus nacionales con una frecuencia de tres viajes semanales desde las cabeceras provinciales hasta la capital del país.

El vicemimistro del Transporte expresó en Las Tunas que no existe ninguna limitación para la movilidad en todo el territorio nacional. «Todas las personas que deseen viajar en otros medios pueden hacerlo libremente, sin ninguna restricción», subrayó.

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