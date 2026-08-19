Las Tunas bajo la lupa: licencias retiradas y precios en debate

Las Tunas.- El cierre de 22 establecimientos y el retiro de ocho licencias destacan como los hechos más significativos del ejercicio nacional de inspección en la provincia, al concluir su primera semana de aplicación.

En total, se han detectado 230 violaciones durante las 570 visitas realizadas, de las que se derivaron multas que superan el millón 200 mil pesos.

Además, se efectuaron dos decomisos, se aplicaron 52 apercibimientos, se identificaron 35 ilegalidades y los órganos competentes atendieron 16 denuncias de la población.

Entre las principales infracciones figuran la ausencia de documentos que acrediten la legitimidad de los productos, el incumplimiento de lo dispuesto respecto al pago mediante canales digitales, la evasión fiscal, la alteración de precios y el cierre de locales para evadir la inspección.

De manera puntual, se busca establecer la correspondencia entre los niveles de ventas y operaciones en cinco productos esenciales de alta demanda, con el fin de detectar posibles violaciones tributarias. También se analiza la relación entre el precio de compra y el de venta, como vía para identificar prácticas abusivas o especulativas.

En los intercambios, los integrantes de los grupos de trabajo dialogan sobre las nuevas transformaciones aprobadas por la dirección del país, compartiendo criterios y aclarando dudas o interpretaciones erróneas.

Desde el pasado 10 de agosto, cuatro grupos de trabajo visitan establecimientos de los nuevos actores económicos como parte del ejercicio nacional de inspección a estas formas de gestión no estatal.

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