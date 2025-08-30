Radio Victoria en Vivo

El pueblo de Las Tunas exige respeto a la paz en las Américas

Por: Yaimara Cruz García
FOTO/István Ojeda Bello

Las Tunas.- Trabajadores de los diferentes sindicatos del territorio participaron este sábado en la tribuna antimperialista en apoyo al presidente Nicolás Maduro y en rechazo a la intromisión del gobierno de los Estados Unidos en la soberanía venezolana, acto llevado a cabo en las instalaciones del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblo en esta ciudad.

Alex Daniel Pacheco habló en representación de los jóvenes y destacó que una vez más se puede contar con Cuba para ratificar el compromiso con el presidente electo el 28 de julio de 2024 Nicolás Maduro.

Con la misma fuerza se alzó la voz de Alberni Poulot Cumba, quien de manera magistral habló de las intenciones del gobierno norteamericano y ratificó una vez más el respaldo del pueblo de Cuba en esta nueva batalla por la paz de América Latina y del Caribe.

El acto, que tuvo como protagonista fundamental a los trabajadores tuneros, contó  con la presencia de Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Partido en Las Tunas, así como otros funcionarios y dirigentes de las organizaciones políticas y de masas.

/mga/

Yaimara Cruz García

