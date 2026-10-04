Las Tunas se prepara para el 32 Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul

Las Tunas. – El Centro Provincial del Cine en Las Tunas comenzó a revelar los detalles organizativos de la trigésimo segunda edición del Festival de Apreciación Cinematográfica Cinemazul, considerado un evento único en su tipo en Iberoamérica por centrarse plenamente en la apreciación, la crítica de los espectadores y el debate cinematográfico popular.

La cita cultural se desarrollará del 13 al 16 de octubre en el marco de las celebraciones por la Jornada de la Cultura Cubana, tomando como escenarios principales el Cine Teatro Tunas, la Sala Titón y diversos espacios comunitarios de los municipios tuneros.

​Esta XXXII edición estará dedicada de manera especial al papel clave de la mujer en el séptimo arte.

Con este eje conceptual, el comité organizador rinde tributo al destacado desempeño y legado de actrices que tanto antes como después del triunfo de la Revolución Cubana marcaron pautas indelebles en la cinematografía nacional e internacional, sumando además la conmemoración por el centenario de la icónica Marilyn Monroe.

El certamen convoca a participantes de todo el territorio que llegarán con sus análisis preparados para defender sus posiciones críticas frente a las películas en competencia.

Para dar a conocer de primera mano la selección de filmes y el programa de las jornadas, la directiva del Centro Provincial del Cine ha convocado a una conferencia de prensa para los medios de comunicación y corresponsales que tendrá lugar el miércoles 7 de octubre a las 10:00 a. m. en el Cine Teatro Tunas.

​Finalmente, las actividades no estarán enfocadas únicamente en el público adulto, ya que los pequeños de casa tendrán un protagonismo especial en la clausura del evento.

Como parte de la programación del festival, los más pequeños de la familia podrán disfrutar de la jornada final a través del Taller Infantil Los Mil Elpidio, conducido por Tonguita y sus invitados, el cual se celebrará el viernes 16 de octubre a las 2:00 p. m. en las instalaciones del propio Cine Teatro Tunas.

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