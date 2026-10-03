Trabajadores agropecuarios tuneros celebran su día

Amancio, Las Tunas.- Los trabajadores agropecuarios de la provincia de Las Tunas celebraron su día este 3 de octubre inmersos en diferentes actividades relacionadas con la producción de alimentos como la agricultura, ganadería, control y uso de la tierra y obtención de fertilizantes y plaguicidas biológicos, entre otras.

A propósito, una representación de los diferentes colectivos se dio cita en el municipio de Amancio, sede del acto por la fecha, debido al funcionamiento estable de la delegación del Ministerio de la Agricultura, la entrega de tierras en usufructo, el avance en la producción agrícola y su potencial ganadero.

Se le reconocen, además, los buenos resultados en las ferias agrocomerciales que se realizan en la localidad y el aporte a la capital provincial, la gestión del sector cooperativo y campesino y las acciones para cumplir la actual campaña de siembra de frío, en la que deben plantar unas dos mil 555 hectáreas.

En el encuentro, Luis Manuel Peralta Agüero, delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia de Las Tunas, destacó que la actividad agropecuaria se mantiene como un pilar clave para el desarrollo del país y en los esfuerzos para garantizar la soberanía alimentaria de la población, preservando los recursos naturales.

Mencionó los principales retos del sector agropecuario para incrementar la producción de granos, viandas, frutas y hortalizas a pesar del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y energético que el gobierno estadounidense impone a Cuba.

Durante la celebración, se reconoció a Misleydis Pardo Castañeda, quien dirige la actividad agropecuaria en el sureño municipio desde hace 16 años, a las secciones sindicales con mejores resultados, a la Cooperativa de Créditos y Servicios Camilo Cienfuegos y a productores amancieros que se destacan en el cultivo de arroz.

También se entregó la distinción Marcos Martí Rodríguez, que otorga el sindicato nacional de los trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros a hombres y mujeres que se mantienen laborando de manera ininterrumpida desde hace más de dos décadas.

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