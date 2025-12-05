Portada » Noticias » Las Tunas » Resaltan quehacer de los constructores tuneros en la celebración de su día

Las Tunas- El reconocimiento otra vez con la Bandera Proeza Laboral a la Empresa de Construcción y Montaje (Conalza) distinguió la celebración en Las Tunas del Día del Constructor, este 5 de diciembre, fecha dedicada a ellos en Cuba.

Con el estandarte, entregado por Osbel Lorenzo Rodríguez, Primer Secretario del Partido en la provincia, se acredita su relevante aporte a la reparación de puentes y viales destruidos por el huracán Melissa y otras labores en las provincias de Granma y Santiago de Cuba.

Al reconocer su desempeño el Sindicato Provincial de la Construcción significó que al llegar a esos territorios los constructores tuneros no vieron carreteras y caminos destruidos sino el desafío de volver a empezar convirtiendo la solidaridad en acción.

El emplazamiento Estación 220 KB donde se ejecuta el segundo parque solar fotovoltaico de 21 Megawatts de Las Tunas, acogió la celebración en la que se entregó la Distinción Armando Mestre Martínez a trabajadores con 20 y 25 años de quehacer ininterrumpidos.

Al informar sobre los resultados del año Maikel Brito Peña, director general de la Empresa de Construcción y Montaje, resaltó la adaptación de contenedores marítimos para viviendas y la producción de más de 16 mil metros cúbicos de hormigón hidráulico, una alternativa eficiente en la que la provincia es líder.

Refirió que en el 2025 las empresas constructoras generaron utilidades y cumplimiento de las ventas, incrementaron la productividad del trabajo y acometieron obras de impacto social como la reparación de hogares maternos y para personas con discapacidades físicas y otras de salud, educación y para el deporte además de la terminación de 85 viviendas.

También acometieron la rehabilitación de la carretera Guáimaro- Colombia Amancio y en el levantamiento de parques solares fotovoltaicos

Citó entre los retos para el 2026 el incremento de la producción de materiales de la construcción como elementos de pared, áridos y hormigón asfáltico.

En la celebración de Las Tunas por el Día del Constructor el director general de la Empresa de Construcción y Montaje, la de mejores resultados integrales en la provincia de Las Tunas, significó que cada proyecto concluido es una esperanza materializada gracias a la implementación de soluciones innovadoras y el fortalecimiento de encadenamientos productivos.

