Destacan labor de la Electromedicina de Las Tunas   

Las Tunas.- Coincidiendo con el inicio de la Jornada del Innovador, educandos, técnicos, especialistas e ingenieros de la provincia de Las Tunas conmemoraron el aniversario 63 de la Electromedicina en Cuba, con el compromiso de sostener el presente y el futuro de esta actividad con elevado prestigio profesional.

En el Centro provincial de Ingeniería Clínica y Electromedicina, la celebración de la fecha llevó el homenaje constante a quienes hacen historia en las instituciones asistenciales para mantener la funcionalidad de la tecnología médica al servicio de la salud.

Acompañados por la máxima dirección del sector sanitario, el doctor Ariel Guevara Bringa y la secretaria del Sindicato Provincial de los Trabajadores de la Salud Pública, Yudelkis Cruz, varios trabajadores fueron agasajados por sus aportes en la vitalidad y soluciones innovadoras de los equipos que garantizan las actividades asistenciales.

Ante una representación de los trabajadores el Máster en Ciencias Robert Vanegas Osorio, director del Centro, precisó que «existe un significado particular ante una actividad convertida en referente en el país a partir de la preparación profesional, creatividad, constancia y compromiso colectivo, en el cual denota también el quehacer de los jóvenes mediante el aporte de nuevas experiencias y soluciones.

«La Electromedicina en Las Tunas tiene el desafío de formar, investigar e innovar con el propósito de contribuir al desarrollo de una de las principales fortalezas, el quehacer innovador, a fin de buscar soluciones, enfrentar una avería, recuperar un equipo, fabricar o adaptar una pieza, aprovechar un recurso, mejorar un proceso y de convertir el conocimiento y la experiencia de los trabajadores en soluciones concretas para la salud».

Agregó que «la innovación forma parte de la cultura de trabajo en este tipo de centro manifestado con el lema Más profesionales. Más eficientes. 24 horas al servicio de la salud, porque la tecnología cambia y urge la preparación permanente para aprovechar cada recurso ante la sostenibilidad tecnológica».

Al referirse a la nueva generación de electromédicos refirió «que una Electromedicina que pretenda ser referente tiene que formar a quienes asumirán esta responsabilidad con la sapiencia de los trabajadores experimentados, con conocimientos técnicos y valores profesionales como el sentido de pertenencia y la responsabilidad del significado de garantizar la tecnología para la atención al paciente.

Al concluir Vanegas Osorio subrayó «asumimos el compromiso de mantener a Las Tunas como una provincia que aporta experiencias y soluciones al desarrollo de la Electromedicina, un reconocimiento nacional que no es una meta sino una responsabilidad que genera experiencias, supera dificultades y las convierte en oportunidades bajo la voluntad de crecer desde el presente.



Desde 1963 se celebra cada 3 de octubre la apertura del Servicio de Electromedicina, tras nacionalizarse varias compañías e incorporar su personal técnico al Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de instalar, reparar y dar mantenimiento a los equipos médicos.

Con la visión del líder Fidel Castro, 19 años después se creó la Red Nacional de Electromedicina para optimizar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, adquiriendo relevancia la tecnología médica en la relación Médico-Tecnología-Paciente y como soporte necesario para los servicios asistenciales que se brindan a la población.

Esta actividad se estableció en varias provincias, incluyendo una filial en Holguín a la que pertenecían los tuneros, hasta 1985 que se inauguró el moderno edificio frente al Hospital Provincial General Docente Ernesto Guevara de la Serna, que coordina la actividad en esta geografía.

La institución, vital para la asistencia hospitalaria, sobresale como Colectivo Moral, con más de cinco años consecutivos con la máxima distinción que otorga el Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pública, en tanto avalan su quehacer la condición 8 de Abril de manera colectiva y la entrega de una decena de medallas Hazaña Laboral y la condición Jesús Menéndez a varios de sus trabajadores.

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