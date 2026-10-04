Conquista Herbert Toranzo premio de poesía «Antonio Borrego»

Las Tunas.- Con la obra Te vendo mi autoría, Herbert Toranzo, avileño residente en esta provincia, conquistó el premio de poesía «Antonio Borrego», convocado por la Filial de Escritores del Comité Provincial de la Uneac.

El resultado se dio a conocer recientemente en el marco de la tertulia Inquieto oficio, que se sumó a las celebraciones por la Jornada de la Cultura Tunera.

El jurado, compuesto por Adalberto Hechavarría, Javier Castro y Armando López, luego de analizar las obras en competencia, otorgó por unanimidad el lauro, entre otros elementos, por «su originalidad y riesgo formal, así como el dominio de un lenguaje poético de gran densidad metafórica, capaz de indagar, con ironía y lucidez, en los límites de la autoría, la identidad y la tradición literaria».

Asimismo, el acta reconoció «su estructura orgánica, articulada en secciones que dialogan entre sí y una voz personal que combina reflexión metapoética, humor negro y una notable madurez expresiva».

En intercambio con Radio Victoria, el ganador expresó: «Vencer en un concurso con el nombre de Antonio Borrego me honra y alegra mucho. Aunque cuando murió yo aún vivía en Ciego de Ávila, hasta ese momento venía con frecuencia aquí y me lo encontraba algunas veces. Me parecía una persona interesante. También admiré siempre su poesía, especialmente la rimada; era un gran sonetista. Fue una pérdida significativa para Las Tunas y Cuba, en general».

Con relación al título que nombra al poemario ganador, escrito en versos libres, expresó: «Tiene que ver con el concepto de autoría y cada quien puede interpretarlo a su manera. Como dice una frase al comienzo del libro: ‘Todo es perfectamente negociable’. Si lo vemos desde el punto de vista bíblico: ‘Todo es vanidad’. La autoría no es nada del otro mundo. Te la vendo porque no he sabido hacer nada con ‘ella’, para ver si sabes darle un mejor uso que yo, porque no puedo vivir de ‘ella’ en la actualidad… Hay mil posibles interpretaciones».

Herbert ha publicado más de 20 libros, tanto de poesía como de narrativa. Además, ha conquistado otros importantes premios como el Calendario, Fundación de la Ciudad de Santa Clara y Cucalambé.

Vencer en la lid que reverencia a quien se considera el poeta más popular de su generación en el Balcón de Oriente es ahora motivo de dicha y una muestra fehaciente de que va por buen camino en el fascinante mundo de las letras.

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