Doctor Omelio Fontaine Machado, un profesional de méritos en la Estomatología

Las Tunas.- No fue casual que su colectivo lo escogiera para reconocerlo. Los años de entrega y experiencia al servicio de la estomatología cubana avalan una trayectoria construida con dedicación y constancia.

El Doctor en Ciencias Médicas de la Salud, Omelio Fontaine Machado, comenzó a diseñar ese camino el día en que decidió convertirse en periodontólogo, una especialidad que lo impulsa a buscar la excelencia en la atención a cada paciente durante sus jornadas en la Clínica Docente 3 de Octubre, de esta ciudad.

La especialidad que pudo desarrollar siempre le gustó, refiere tras recibir la medalla Manuel Pity Fajardo, que otorga el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud.

«He tratado de salir adelante, esforzarme, superarme, no para ser un paradigma de la Estomatología, sino para estar entre los que de una forma u otra me antecedieron, pues tuve el privilegio de tener profesores ejemplos durante mi formación en las universidades de Ciencias Médicas de las provincias de Camagüey, Las Tunas y Holguín.

“Desde que me gradué en 1992 y comencé a trabajar en el Hospital 14 de Junio, en el municipio de Jobabo, ocupé cargos de dirección como jefe de Departamento por 10 años consecutivos, con muy buenos resultados».

Este galeno se adentró de a lleno en cada uno de sus sueños, materializándolos en la medida que se lo propuso con la confianza de convertirse en un profesional de méritos.

«De ahí comencé a formarme, hice la especialidad en Holguín, cumplí misión internacionalista en Venezuela y durante ese tiempo hice la maestría y alcancé el segundo grado de la especialidad de Estomatología General Integral», enfatiza en su diálogo.

«Al culminar me incorporé a esta Clínica, entidad portada de la provincia de Las Tunas en la formación docente e integral de los profesionales de Estomatología. Continué con mis ejercicios de segundo grado de la especialidad de Periodontología hasta alcanzar el doctorado en Ciencias Médicas de la Salud, en el 2024.

«Me siento orgulloso, como persona y profesional, que es mi razón de ser y la población que hoy atendemos se siente satisfecha con todos los servicios que brinda la Estomatología y en especial la especialidad en la cual soy partícipe y de la que vivo orgullosamente enamorado».

Abunda que la Periodontología es una especialidad integral, «se dice que somos los clínicos de la Estomatología, porque tenemos que ver desde el punto de vista clínico y radiográfico, conocer los factores de riesgo de la enfermedad y el tratamiento abarcador, para motivar al paciente que llega con una cara agobiado y lleno de angustia.

«La primera acción que se realiza en el plan de tratamiento, es la educación y motivación del paciente, porque sabemos que con una enfermedad periodontal o de cualquier índole, se acercan llenos de complejos y autoestima baja, y si lo incentivamos esa persona resuelve el padecimiento».

Ante los desafíos que asume hoy en su profesión en medio del actual contexto de desabastecimiento de insumos argumentó «las profesiones y las especialidades médicas sufren la crisis en cuanto a los recursos pero se asume la resolutividad de los problemas mediante la Medicina Natural y Tradicional, muy efectiva para el alivio, la recuperación y la educación para la salud de los pacientes.

«Como Periodontólogo la mayor satisfacción es realizar un tratamiento curativo y la rehabilitación de un paciente, al devolverle una sonrisa, que sienta deseos de vivir y de luchar contra los desafíos que se presentan en el diario del cubano».

En el escenario docente el doctor Omelio sostiene el compromiso de mantener la Periodontología en la categoría de Excelencia, evaluada por la Junta de Educación Nacional por vez primera en el territorio.

«Trato de motivar a otros especialistas para que se sumen a la categorización por expertos de la Junta Nacional de Acreditación y logramos que iniciara este camino la especialidad de Prótesis, mientras insistimos para incorporar Ortodoncia.

«El claustro docente está fortalecido, contamos con tres doctores en ciencias en la institución, dos profesores titulares, cinco auxiliares, siete asistentes y un amplio grupo de instructores preparados para educar, motivar y cautivar a los estudiantes a fin de favorecer el relevo de la provincia».

El profe Omelio confiesa que disfruta tanto de la asistencia médica, razón por la que se formó, como de la docencia, pues le apasiona enseñar y preparar a los estudiantes para la vida.

Fuera del recinto clínico este galeno, especialista principal de la especialidad de Periodontología y profesor principal, impulsa el desarrollo investigativo y simultanea además su tiempo con la revisión de tesis y artículos para la revista electrónica Doctor Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, en la cual funge como editor jefe.

«Próximamente dispondremos de dos números especiales, uno de Filosofía, jerarquizado por la profesora María Elena de Prada, y otro especial de Periodontología, tras el evento PerioTunas 2026, que obtuvo la categoría nacional al participar investigadores de más de siete provincias».

El doctor Omelio retorna cada jornada desde muy temprano a la Clínica 3 de Octubre, pasa y organiza la consulta con los residentes, considerados su mano derecha, especialistas nuevos en formación y garantes también del trabajo directo con el paciente, de las actividades educativas en el salón de espera, mientras se entrega a una profesión que rinde honores.

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