12 de Dic de 2025

El magisterio una profesión de mucho compromiso

12 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
Colombia, Las Tunas.-  Sandra Guevara Ramos es una joven maestra del tercer grado en la escuela primaria Marcelo Salado en el municipio de Colombia.

Al terminar los estudios de noveno grado optó por la carrera maestro primario en la Escuela Pedagógica Rita Longa en Las Tunas, «allí curse cuatro años donde nos enseñaron todas las herramientas para impartir la docencia una vez que nos incorporáramos a las escuelas»

La profe Guevara Ramos destaca el excelente claustro de profesores los cuales le brindaron métodos y procedimientos, en el que resalta que ya no fue lo mismo al llegar frente al aula.

Su primer centro laboral fue la escuela primaria rural «Flor Crombet» perteneciente al km-21, allí durante dos cursos comenzó a amar la profesión, hasta que se traslada al centro escolar Marcelo Salado en la zona urbana de Borbollón, en el que se entrega cada día a sus pioneros con el apoyo de la familia.

A sus 29 años la maestra Sandra tiene varios retos y también aconseja a los nuevos que se inician, «lo primero es superarme en la carrera y a los nuevos que llegan que se preocupen, que sean responsables porque una vez que uno escoge esta profesión hay que tener preocupación, hay que cumplir, para de verdad enseñar a los niños».

