Nuevos equipos para el servicio de transporte público en Las Tunas

Nuevos equipos para el servicio de transporte público en Las Tunas

Las Tunas.- Nuevos triciclos eléctricos para el servicio público urbano fueron incorporados recientemente al parque de la Empresa Provincial de Transportación de Pasajeros y Cargas Generales (Cardinal) Las Tunas.

Alcibiades Lluch Cisneros, el director de la entidad, informó que hace poco arribaron al territorio ocho de esos equipos que se destinaron a los municipios de Jobabo y Manatí.

En cada uno de esos territorios ya circulaba un triciclo, mientras que en Colombia y Amancio cumplían la función otros 10, con los que hoy suman 20 pertenecientes a la Empresa Provincial de transporte.

Lluch Cisneros también explicó que la entidad continuará integrando, de forma gradual, más triciclos eléctricos al resto de los municipios hasta completar como mínimo cinco en cada uno de ellos.

Los mismos son adquiridos a través de financiamiento del Fondo para el Desarrollo que el Ministerio del Transporte emplea para mejorar sus servicios pese al bloqueo asfixiante del gobierno de Estados Unidos.

Por esa vía Las Tunas se ha beneficiado con otros vehículos como dos paneles para cargar mercancías, un microbus puesto al servicio de salud pública y un carro fúnebre.

Además de Cardinal, la Agencia de Taxis en el territorio tunero también recibió una veintena de triciclos para el servicio urbano y 10 autos, todos eléctricos, destinados al traslado a los hospitales de pacientes con tratamiento de hemodiálisis.

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