13 de marzo de 2026

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Las Tunas

Conmemoran en Las Tunas aniversario 69 de las acciones del 13 de Marzo

13 de Mar de 2026
, por Dayana Garcí­a Roldán
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Las Tunas.-Este viernes, en Las Tunas, conmemoraron mediante un acto político-cultural el aniversario 69 del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj el 13 de marzo de 1957.

Frente a la emisora provincial del Balcón de Oriente acudieron las máximas autoridades del Partido y el Gobierno en el territorio, junto a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y representantes de organizaciones estudiantiles, para rendir homenaje a aquellos jóvenes que ofrendaron su vida por la libertad de la Patria.

El tributo se centró en la memoria de los estudiantes caídos, por lo que se realizó el pase de lista simbólico a cargo de alumnos universitarios, un gesto que reafirma la voluntad de las nuevas generaciones de no dejar caer en el olvido los nombres y el legado de aquellos mártires.

La conmemoración cobró vida a través de las artes escénicas, pues instructores en formación pertenecientes a la escuela profesional de arte El Cucalambé, dramatizaron los sucesos de aquella jornada histórica, permitiendo a los presentes revivir los hechos desde una perspectiva conmovedora.

Desde la voz comprometida de la juventud tunera, la Presidenta de la FEU en la Facultad de Ciencias Médicas Dainielis Acosta Pérez expresó el compromiso del estudiantado de recordar la historia y continuar con la obra revolucionaria.

/lrc/

Temas: 13 de marzo asalto al Palacio Presidencial - Las Tunas

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