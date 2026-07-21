Tuneros en Santo Domingo 2026 (XIV): Yander Herrera

Las Tunas.-Yander Herrera, joven vallista tunero de apenas 18 años, estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en la especialidad de los 110 metros con vallas.

Su presencia en la cita regional es fruto de un proceso marcado por la superación de lesiones y por la constancia en los entrenamientos, que lo han mantenido como una de las principales promesas del atletismo cubano.

El año 2026 no ha sido sencillo para Herrera. Una serie de molestias físicas en el tobillo, el abdomen y el aductor lo apartaron de la pista durante varios meses, obligándolo a someterse a tratamientos médicos de avanzada, como infiltraciones con células madre, además de un riguroso proceso de rehabilitación.

Aun así, el tunero no perdió la fe en su recuperación y mantuvo la disciplina que lo caracteriza, con el objetivo de llegar en condiciones competitivas al principal evento deportivo del año.

Herrera ha declarado que su meta es llegar en forma y luchar por una medalla, aunque reconoce que no se encuentra en su mejor estado físico.

“Quiero que sepan que ahora me estoy recuperando… Confíen en mí, que voy a dar lo mejor”, expresó recientemente, dejando claro que su compromiso con la afición y con el deporte cubano sigue intacto.

La presencia del campeón panamericano junior representa un triunfo personal y colectivo. Para Las Tunas, es motivo de orgullo ver a uno de sus talentos en la pista internacional, y para Cuba, significa contar con un joven que encarna la resiliencia y la esperanza de mantener la tradición de éxitos en el atletismo regional.

Su participación en Santo Domingo será seguida de cerca, con la expectativa de que pueda consolidarse como figura emergente en una disciplina exigente y de gran prestigio.

/lrc/