Cosechan frijoles en finca La Marisela, de Puerto Padre

Las Tunas.- Hasta el 20 de abril, aproximadamente, se realiza la cosecha de 70 hectáreas de frijol fasciolo en la finca La Marisela, del polo productivo de Gayol, en Puerto Padre, la que está a cargo del usufructuario Enerio Hernández Ojeda.

Se trata de un área compacta del renglón, para la que se garantizaron algunos recursos, como el combustible que gestionó la Empresa Agroindustrial de Granos, y una pequeña cantidad de simientes pues en su mayoría fueron producidas por el campesino con anterioridad.

En esas tierras han transcurrido varios meses de intenso quehacer para favorecer el desarrollo vegetativo de las plantaciones, especialmente en la fertilización con abonos orgánicos y en la prevención del trip del frijol, insecto que ocasiona severos daños a los cultivos.

De igual manera se priorizó el riego de los sembrados, lo que se hizo muy difícil a pesar de tener agua porque la inestabilidad del servicio eléctrico impedía el funcionamiento oportuno de las máquinas de riego con las que cuenta el destacado productor tunero.

Según han informado los principales dirigentes de la actividad agropecuaria en la provincia, la mayor parte del frijol que se cosecha por estos días se destinará a la canasta normada de la población y a satisfacer la demanda del consumo social, que incluye hospitales, hogares maternos y de ancianos y otras instituciones.

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