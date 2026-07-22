Diseña cultura actividades veraniegas

Las Tunas.- El sector cultural en el territorio ha diseñado una serie de actividades para el verano, adaptadas a las circunstancias, pero siempre con la intención de ofrecer propuestas a los públicos, así lo aseguró a Radio Victoria Darlenis Urquiola, directora provincial de esta rama.

«Desde el inicio del verano, marcado por el desarrollo de la Jornada Cucalambeana, nuestro propósito ha sido potenciar las comunidades como escenarios fundamentales. En ese sentido, resulta vital la labor de los profesores del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), unidos a los promotores culturales e instructores de arte.

«Se está llegando con la Red Juvenil Comunitaria a diferentes espacios y como parte de la iniciativa Mi barrio por la Patria también se impulsan actividades en consejos populares. Además, celebramos el 26 de julio y el 23 de agosto con diversas acciones, entre las que figuran los festivales de tradiciones», explicó.

Asimismo, la directiva puntualizó que proyectos socioculturales al estilo de Raíces de San José y Zabaleando poseen sus espacios, así como la prioridad que le brindan a infantes y jóvenes a la hora de diseñar las invitaciones.

Urquiola mencionó como un ejemplo positivo desarrollado recientemente la proyección en el cine teatro Tunas del Mundial de Fútbol, muy seguido por la población. Se refirió, además, al quehacer de bibliotecas y museos, «que continúan con sus actividades de extensión».

Por otro lado, encomió el desarrollo de talleres de verano, quehacer en el que destacan instituciones como la Fundación Nicolás Guillén, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) y las casas de cultura. «En esos lugares, los asistentes adquieren una diversidad de saberes, desde cómo cantar mejor, hacer manualidades, bailar, practicar teatro y otros conocimientos», agregó.

En tiempos en que la contingencia energética y las complejidades de todo tipo dificultan la logística, se impone pensar coherentemente la programación, siempre en correspondencia con espacios y públicos; potenciar las alianzas y planificarse cada vez mejor porque el arte, además de educar el gusto estético, alienta el espíritu y aporta a la recreación. Por eso, resulta importante el funcionamiento de estas invitaciones de verano, las cuales debieran multiplicarse en otras instituciones y lugares, por el bien de todos.

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