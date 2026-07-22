Tuneros en Santo Domingo 2026 (XV): José A.  Tamerón

Las Tunas.- José Antonio Tamerón debutará internacionalmente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en las pruebas de fondo de 5000 y 10000 metros, acompañado por Rodney Estévez, principal figura del atletismo cubano en esas distancias.

La dupla tunero-habanera refuerza la estrategia de Cuba en las competencias de resistencia, donde históricamente el país ha tenido resultados destacados.

El debut de Tamerón representa un paso trascendental en su carrera, pues asumirá el reto de doblar esfuerzos en dos pruebas de máxima exigencia.

En un escenario donde México, Colombia y República Dominicana presentan rivales de gran nivel, la dupla Estévez-Tamerón será clave para sumar puntos y medallas en las pruebas de resistencia.El impacto de este binomio no se limita al plano competitivo.

Para Las Tunas, la presencia de Tamerón junto a Estévez es un estímulo para las nuevas generaciones que entrenan en las pistas provinciales, soñando con llegar a escenarios internacionales. Para Cuba, es la confirmación de que el relevo en las pruebas de fondo está asegurado.

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