Puertopadrenses evocan gesta del Moncada en acto conmemorativo de la efeméride

Puerto Padre, Las Tunas.- Desde la plaza de la Revolución, en la ciudad villazulina, los puertopadrenses evocaron la gesta del Moncada, en acto conmemorativo de la efeméride, que distinguió a instituciones y personalidades de la localidad.

Yosmel Duany Álvarez, Primer Secretario del Partido en el municipio y Antonio Viamut Jorge, funcionario del Comité Provincial de la organización comunista entregaron carné de nuevos militantes a un grupo de estudiantes y trabajadores.

Con los versos de Ya estamos en Combate, la multitud vitoreó la fecha del 26 de Julio de 1953, a la vez que aplaudió el reconocimiento a entidades y organizaciones, del territorio que destacan en el cumplimiento de sus misiones, entre las cuales figuran Radio Libertad, Canal Azul, Hogar de Menores sin cuidados parentales, Filial de Ciencias Médicas, las direcciones generales de Educación y Salud, así como la Escuela Cubana de Wushu y la sección de base Puerto Padre, de la Unión de Historiadores de Cuba.

El acto político cultural, reconoció a cuadros y personalidades del territorio como el Historiador del municipio Ernesto Carralero Bosch; el combatiente Luis Miguel Ochoa Hidalgo; el productor Yoandri Carralero Morales; las pedagogas Mayelín Hidalgo Ramírez y Waldina Álvarez Santiago y la estudiante Dayla Verdecia Tamayo.

Entre bailes y canciones, en alegoría a la cubanidad, exaltaron la firmeza de los puertopadrenses y el amor legítimo a la soberanía e independencia ratificadas en las palabras del Primer Secretario del Partido, Yosmel Duany Álvarez.

A la cita de rojo y negro, que simbolizan la bandera del 26 de Julio, acudió una amplia representación de todos los sectores de Puerto Padre, acompañada además por Octavio Alonso García Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular y Esneyder Galindo Silva, intendente.

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