Andra: la joven que convierte el buen vestir en una armadura de poder

Andra: la joven que convierte el buen vestir en una armadura de poder

Las Tunas.- Frente al espejo no solo habita la ropa, reside también el reflejo de nuestros miedos y certezas. Lisandra González Escobar lo sabe bien, porque antes de ser Andra ante las pantallas de miles de mujeres , fue una niña que cosía trajes invisibles para sus muñecas y una joven que libraba batallas silenciosas contra su propia timidez.

​Hoy, su voz resuena en Instagram y Facebook como un faro de elegancia minimalista, pero la autenticidad de su proyecto late con fuerza en los detalles fuera de cámara.

Detrás de la iluminación perfecta y la sofisticación de sus reels, existe una mujer real que respira hondo, desafía la escasez cotidiana y transforma el buen vestir en una hermosa armadura de amor propio.

El camino de Lisandra se venía trazando desde muy pequeña. Mientras otros niños veían la ropa como una simple obligación diaria, ella intuía que ahí había algo más.

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