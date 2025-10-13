 Rinden homenaje historiadores cubanos al Mayor General Vicente García González

Las Tunas.- Encabezados por seis de los premios nacionales los historiadores que participarán desde este lunes en el XXVI Congreso Nacional de Historia rindieron homenaje al Mayor General Vicente García González en el parque que honra su memoria en la capital provincial.

Tras ser recibidos de manera oficial durante la mañana en las comunidades de San Joaquín y Bartle durante la tarde de este domingo la comitiva acompañada de las máximas autoridades de la provincia desarrollaron otras actividades de profundo simbolismo en la capital provincial.

En la galería Fayad Jamís se inauguró, por el Presidente del Instituto Nacional de Historia Rigoberto Santiesteban Reyes, una exposición fotográfica itinerante por el cementerio de la creación del primer Partido Marxista-Leninista de Cuba.

En la casa-museo donde nació el insignia patriota tunero, monumento nacional, los participantes disfrutaron de una velada cultural en la que se brindó con canchanchara, bebida famosa a base de miel de abeja, aguardiente y limón que se degustaba en las prefecturas mambisas y considerado el primer mojito de Cuba.

En el proyecto Sociocultural Zabaleando culminaron las actividades durante la jornada de bienvenida los delegados participarán desde este lunes 13 de octubre en el XXVI Congreso Nacional de Historia en el Balcón del oriente cubano.

Este lunes coincidiendo con la fecha en la que los tuneros encabezados por Vicente García González se fueron a la manigua en la primera de nuestras gestas emancipadoras y el sitio del suceso el potrero el Hormiguero tendrá lugar la inauguración oficial de este congreso el que durante tres días sesionará en la ciudad de Las Tunas y Puerto Padre y que llegará de alguna manera a los ocho municipios de la provincia.

