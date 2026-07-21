Comienza la ruta tunera hacia la Serie 65: Los Leñadores se alistan para su pretemporada

Comienza la ruta tunera hacia la Serie 65: Los Leñadores se alistan para su pretemporada

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas comenzarán el 3 de agosto una ruta de preparación que, más que entrenamientos, es el inicio de una nueva apuesta por mantenerse en la élite del béisbol cubano rumbo a la Serie Nacional 65.

Serán diez semanas de trabajo en el Julio Antonio Mella, un escenario que ha visto nacer la etapa más exitosa del conjunto y que ahora vuelve a ser el punto de partida de otra campaña de aspiraciones altas.

La preselección de 60 jugadores anunciada por el comisionado José Luis Rodríguez confirma que el proyecto tunero sigue apostando por una mezcla de experiencia y sangre joven.

La presencia de los hermanos Alarcón y Baldoquín sostiene la columna vertebral del equipo, mientras el regreso de Yunieski Larduet y la continuidad de Henry Quintero marcan ofensiva de los verdirrojos.

Entre los noveles destacan Yassel Izaguirre, Luis Pérez, Maikel Yordan Molina, Osmani Urrutia, Osmani Urrutia Jr. y Leonardo Joseph, pelotero que han mostrado herramientas para sostener el relevo generacional tunero.

En el pitcheo, la continuidad es clave. Se mantienen brazos como Yosmel Garcés, Eliander Bravo, Rodolfo Díaz, Keniel Ferraz y Alberto Pablo Civil, acompañados por otros talentos emergentes que buscan consolidarse en un staff competitivo.

Las ausencias de Alejandro Meneses y Oberto Coca, quienes cierran su etapa con los Leñadores, marcan un punto de transición que el cuerpo técnico deberá gestionar con inteligencia.

Entre las incorporaciones resalta el camagüeyano Dani Luaces, una pieza que puede aportar versatilidad, además de los juveniles Luis Chávez y Dairon Suárez, llamados a crecer en un entorno donde la exigencia es norma.

El colectivo de entrenadores que guiará la preparación —el mismo que ha llevado al equipo a sus mejores resultados históricos— tendrá diez semanas para ajustar, evaluar y definir roles.

La meta es clara: volver a estar entre los mejores y pelear por el título. La campaña anterior dejó un sinsabor al quedar subcampeones nacionales, tras caer en la final ante los Cocodrilos de Matanzas bajo la conducción de Abeyci Pantoja, un liderazgo que ha sabido combinar disciplina, lectura de juego y confianza en el talento.

Este nuevo ciclo comienza con expectativas renovadas y una base sólida. Los Leñadores vuelven a afilar el hacha, conscientes de que la Serie 65 será un desafío mayor, pero también una oportunidad para demostrar que Las Tunas sigue siendo una plaza de referencia en el béisbol cubano.

PRESELECCION LAS TUNAS A LA 65 SERIE DE BEISBOL CUBANO 2026

RECEPTORES(5)

1 Yosvani Alarcón Tardío (Jobabo)

2 Deismel Hurtado Machado (Jobabo)

3 Alexander Bermudez Bernal (Las Tunas)

4 Leynier Pérez Pérez (Majibacoa)

5 Kevin Ávila Llody (J. Menéndez)

JUGADORES DE CUADRO (13)

6 Yordanys Alarcón Tardío (Jobabo)

7 Jean Lucas Baldoquín Martínez (Colombia)

8 Roberto Suliban Baldoquín Martínez (Colombia)

9 Luis Antonio Pérez Hemminges (Amancio)

10 Henry Quintero Chávez (Amancio)

11 José Manuel Pérez Smith (Las Tunas)

12 Norge de Jesus Torres Batista (Las Tunas)

13 Yor Alexandro Alarcón Peña (Las Tunas)

14 Maicel Salazar Espinosa (Jobabo)

15 Cristhofher Brian Vázquez Labrada (Las Tunas)

16 Yanier León González (Manatí)

17 Miguel Alejandro Salgado Tamayo (Las Tunas)

18 Alberto Javier Flores Charles (Las Tunas)

19 Luis Daniel González García (Las Tunas)

JARDINEROS

20 Yuniesky Larduet Domínguez (Colombia)

21 Héctor Luis Castillo Blair (Las Tunas)

22 Daicel Lewis Peña (Puerto Padre)

23 Yassel Conrado Izaguirre Santoya (Las Tunas)

24 Maikel Yordan Molina García (Amancio)

25 Leonardo Joseph Acosta (Las Tunas)

26 Luís Adrián Chávez González (Puerto Padre)

27 Yudier Rondón Pavón (Manatí)

28 Osmanis Alejandro Urrutia Hernández (Las Tunas)

29 Danny Luaces Lemes (Colombia)

30 Dairon Richard Rodríguez Ramírez (Las Tunas)

31 Rolando Daniel Larduet Nuñez (Las Tunas)

32 Reydel José Cañete Domínguez (Las Tunas)

33 Albert Diaz Hechavarria (Puerto Padre)

LANZADORES

34 Alberto Pablo Civil Hidalgo (Puerto Padre)

35 Anier Pérez Gonzalvo (Puerto Padre)

36 Keniel Ferráz Pérez (Las Tunas)

37 Eliander Bravo Velázquez (Colombia)

38 Rodolfo Díaz Silva (Jobabo)

39 Leandro Gabriel Cañada Gutiérrez (Las Tunas)

40 Yoelkis Cruz Fuentes (Majibacoa)

41 Darbys José Leiva Palmero (Majibacoa)

42 Eloy Javier Borrego González (Majibacoa)

43 Sergio Aurelio Fernández Cutiño (Las Tunas)

44 Leodanis Sánchez Borrero (Amancio)

45 Andier Reyes Maceo(Las Tunas)

46 Luis Dennis Gallego Salgado (Jobabo)

47 Hector Aguilar González (Las Tunas)

48 Yosmel Garces Herrera (Las Tunas)

49 Dairon Michel Suárez (Jobabo)

50 Armando Enrique Cordoves Veliz (Majibacoa)

51 Alejandro Rodríguez Reyes (Manatí)

52 Luis Miguel Santiesteban Guerra (Puerto Padre)

53 Yoel David Ferrales Casa (Colombia)

54 Dario Morales Garcés (Manatí)

55 Eldis Velázquez Camargo (Las Tunas)

56 Julio de Jesús Pérez Pupo (Las Tunas)

57 Osiel Matos Piñón (Colombia)

58 Steven Rodríguez Guerrero (Majibacoa)

59 Yosbel Cancino González (Las Tunas)

60 Sullivan Plana Garcia

DIRECCION DEL EQUIPO Y ENTRENADORES

1 Abeicy Pantoja Díaz

2 Ángel Sosa Arguelles

3 Jorge Isidro Hierrezuelo Tamayo

4 Javier Campbell González

5 Rolando Ponce de León Rodríguez

6 Rodolfo Correa Lobaina

7 Félix Núñez González

8 Hubert Brito Machado

9 Blas Manuel Hernández

10 Ruperto Morales

11 Arturo Cordova Batista

12 Heriberto Pérez Mendoza

13 Jose Luis Rodríguez Pérez

14 Andres Quiala Herrera

15 Maikel Hernández Acosta

16 Osmani Urrutia Ramírez

17 Yohanner Herrera Peña

18J osé Rafael Santana Súarez

19 Frank Yoel Tejas Medina

20 Alejandro Meneses Abelleira

/lrc/