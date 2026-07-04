En Las Tunas, nuevos vehículos refuerzan la atención a pacientes

Las Tunas.- Diez autos eléctricos de la marca Donfeng, llegaron a la ciudad de Las Tunas para incorporarse al servicio de transportación de pacientes que reciben hemodiálisis.

«Estos medios arriban a nuestra provincia en un contexto de crisis energética que golpea muy fuerte el transporte por el déficit de combustible, principalmente» manifestó a Tiempo21 Serguei Tamayo Rodríguez, director de la Agencia de Taxis Las Tunas, la entidad responsable de los vehículos.

Dijo, que con la incorporación de estos autos se fortalece el traslado de los pacientes que requieren hemodiálisis, un servicio muy sensible y humano que también necesita estabilidad y puntualidad para garantizar un tratamiento seguro.

«Estos primeros estarán trabajando en los municipios de Las Tunas, Puerto Padre, Jesús Menéndez, pero dispondremos de más cuando arribe otro lote al país»

Acotó que el servicio será muy beneficiado, aunque en lugares de difícil acceso se mantendrán trabajando los medios de combustión porque los nuevos no pueden circular por esos sitios.

Tamayo Rodríguez también comentó que en un primer momento los autos van a recibir carga conectándose de la red nacional, pero ya está en desarrollo un proyecto de energía solar para estos diez medios y los que lleguen más tarde, pactado en el contrato con Donfeng, la industria que los fabrica.

Aseguró que está definido el sitio donde se instalará la solera y otros aspectos para dejarla lista en el menor tiempo posible y conquistar la soberanía eléctrica mediante el uso exclusivo de la energía solar.

El colectivo de la Agencia de Taxis Las Tunas, tiene experiencia y profesionalidad muy reconocidas en el traslado de pacientes con tratamiento de hemodiálisis. Todos se consideran como una gran familia.

/abl/