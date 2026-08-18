Argenis Curiao busca su puesto mundialista

Las Tunas.- El joven tunero Argenis Curiao se encuentra en plena preparación en la Escuela Nacional de Boxeo, en La Habana, con la mirada puesta en el Campeonato Mundial Juvenil U-19 de Budva, Montenegro, previsto del 14 al 28 de octubre de 2026.

Su presencia en la Escuela Nacional confirma el interés de los técnicos en potenciar sus cualidades, en un deporte en el que Cuba mantiene tradición de excelencia y resultados históricos. La provincia de Las Tunas, cuna de figuras relevantes del pugilismo, vuelve a tener en este juvenil una esperanza de continuidad.

El Mundial de Budva se perfila como una cita de alto nivel competitivo con la presencia de los mejores talentos del planeta. Allí se medirán púgiles de potencias como Rusia, Kazajistán y Estados Unidos, en un escenario que servirá de vitrina para evaluar fuerza, técnica y disciplina.

Para Curiao, será la oportunidad de demostrar que el boxeo tunero sigue vivo y con futuro, en un camino que apunta hacia la gloria mundialista.

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