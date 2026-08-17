Sucederá en Las Tunas una nueva edición del Salón de Artes Plásticas Guernica de la AHS

Las Tunas.- ​Del 20 al 22 de agosto, la ciudad de Las Tunas mostrará la creación visual joven con la celebración de una nueva edición del Salón de Artes Plásticas Guernica, organizado por la filial provincial de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), el certamen mantendrá sus puertas abiertas durante tres jornadas consecutivas para ofrecer un amplio abanico de expresiones artísticas atemperadas a las dinámicas del contexto contemporáneo.

​Concebido con la premisa fundamental de potenciar el talento de la vanguardia joven del territorio, el Salón abrirá sus puertas en la jornada inaugural a las 4:00 p.m. en la galería de la sede de la AHS.

Al respecto, la presidenta de la filial provincial, Ana Margarita Clavería, expresó a Tiempo21: «Del 20 al 22 de agosto estaremos celebrando una nueva edición del evento de artes visuales Guernica, ahí en la Asociación Hermanos Saíz, un evento atemperado a estos tiempos, por lo tanto vamos a potenciar el arte local. Vamos a tener dos exposiciones colaterales: el viernes a las 10:00 de la mañana en el lobby del Cine Tunas los estamos invitando especialmente, pues va a ser una exposición de mujeres artistas donde distintas generaciones de mujeres van a estar presentando su arte, sus discursos, sus poéticas; y también ese mismo día, a las 2:00 de la tarde, tendremos una exposición con artistas de la vanguardia de la UNEAC en el Centro de Desarrollo de las Artes Visuales».

​A la par de la muestra expositiva, el certamen dará un peso fundamental a la reflexión teórica durante la primera jornada a través de un panel especializado.

Asimismo, ​un sello distintivo de esta entrega radicará en su marcada proyección social e inclusión comunitaria, durante los tres días de sesiones, la AHS extenderá su habitual taller de artes plásticas para trabajar de forma directa con niños de la casa sin amparo familiar, iniciativa que se articulará en coordinación con el Centro de Estudio y Formación Integral (CIERI).

​Con esta sólida articulación entre exhibición, pensamiento crítico y labor comunitaria, la joven vanguardia artística de Las Tunas reafirma al Salón Guernica como uno de los espacios culturales más significativos de la provincia.

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