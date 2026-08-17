Esgrimista tunero Roberto Carlos Salazar rumbo a Dakar 2026

Las Tunas.- Roberto Carlos Salazar Rodríguez, joven esgrimista tunero de apenas 16 años, participará en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

Su presencia marca un hito para la esgrima de Las Tunas, disciplina que se ha consolidado en el ámbito escolar y nacional.

Salazar Rodríguez inició su camino competitivo en los Juegos Escolares, donde conquistó medallas de bronce en 2024 y 2025. Estos resultados, sumados a sus condiciones físicas y técnicas, le permitieron ser promovido a la Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético (ESPA), a instancia nacional, donde continúa su desarrollo con vistas a escenarios internacionales.

Su acogida en la delegación cubana que asistirá a Dakar 2026 confirma la confianza en su talento y en la capacidad de la esgrima tunera para aportar figuras de alto rendimiento. El trabajo de entrenadores y la disciplina de los atletas permiten que jóvenes como Salazar alcancen niveles notables.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 serán los primeros celebrados en África y reunirán a más de 2 mil 700 atletas de 207 delegaciones. Con 25 deportes oficiales, entre ellos la esgrima y el atletismo, la cita se convierte en un espacio de intercambio cultural y deportivo que marcará la historia olímpica juvenil.

Además de Salazar Rodríguez, Las Tunas contará con la presencia de Adriana Carolina González García en atletismo, una joven destacada en pruebas de campo y que también llevará el nombre de la provincia a la cita africana.

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