Manatí y Colombia ajustan tarifas de transporte

Las Tunas.- Los Consejos de la Administración de Manatí y Colombia, haciendo valer las prerrogativas que otorgan a los municipios las disposiciones nacionales, aprobaron tarifas para la transportación de pasajeros en ómnibus arrendados que adquieren el combustible importado.

En el caso de Colombia, se fijó una tarifa de mil 200 pesos hasta Las Tunas y de 300 hasta Guáimaro; mientras que Manatí dispuso 870 pesos para el trayecto hacia la capital provincial. Ambas rutas iniciaron sus servicios el lunes 17 de agosto.

Cada uno de estos itinerarios vincula un ómnibus con salida a las cinco de la mañana desde las terminales municipales. El retorno aún se encuentra en estudio de mercado, siempre en acuerdo con la administración de la terminal interprovincial.

De esta manera, tanto Manatí como Colombia se convierten en los primeros territorios de la provincia en poner en práctica alternativas para la prestación de servicios de transportación de pasajeros, utilizando las posibilidades que ofrecen las nuevas formas de gestión no estatal.

/abl/