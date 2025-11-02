Restablecen servicio eléctrico en la ciudad de Puerto Padre

Puerto Padre, Las Tunas.- Luego de casi 12 horas de una compleja y ardua intervención, especialistas de la Empresa Eléctrica de Las Tunas, lograron restablecer el servicio en la subestación La Micro, reparando la avería que había dejado sin energía a una amplia zona residencial de la ciudad de Puerto Padre.

La falla, que afectó a los circuitos TK-47 y TK-53, demandó una respuesta técnica especializada. Un equipo de alto nivel, dirigido por el ingeniero Omilton Rodríguez Rivas, jefe de Inversiones, se desplazó al lugar para analizar y ejecutar la solución más viable y duradera.

Las labores, descritas desde un primer momento como complejas, se centraron inicialmente en la gestión y movilización de todos los recursos necesarios.

A pesar de la magnitud del problema, las autoridades eléctricas habían mantenido el compromiso de resolver la situación durante el transcurso del sábado.

Cumpliendo con la palabra empeñada, y tras una jornada de intenso trabajo que se extendió por aproximadamente 12 horas, los equipos concluyeron con éxito la reparación.

Con la normalización del servicio en la subestación queda resuelto el problema que afectó a numerosos puertopadrenses, restableciendo el suministro electricidad.

Vale destacar que aún persisten clientes de ambos circuitos sin servicio, resultado de averías causadas por el huracán Melissa, como postes y cables en el suelo, cuya solución entra en una segunda etapa de la recuperación, tras lograr que todos las líneas principales estén energizadas.

Por lo pronto, este domingo se trabajará en el restablecimiento de la electricidad al Hospital General Docente Guillermo Domínguez López, actualmente en funcionamiento con los grupos electrógenos, y se continuará por Cayo Juan Claro, San Manuel y barrios aledaños, un tramo importante desde la curva de Maniabón hasta cerca de la Mayorista de Vázquez, y se intervendrá en una avería en La Micro, la cual afecta a algunos edificios y el bombeo de agua a la comunidad.

Reconocer el compromiso, responsabilidad, esfuerzo y perseverancia de los trabajadores eléctricos a pie de obra, pues jamás cejaron en el empeño de llevar luz este sábado a los hogares puertopadrenses.

/lrc/

