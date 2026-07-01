Docentes del municipio de Colombia se alistan en seminario preparatorio

Colombia, Las Tunas.- El curso escolar 2026 – 2027 tendrá para el sector educacional retos que enfrentar en medio del actual escenario internacional y de las transformaciones económicas que enfrenta la nación, así se enfatizó en la jornada inicial del seminario preparatorio municipal en Colombia para el venidero período lectivo.

El encuentro, que se efectuó en el teatro del Politécnico «Flores Betancourt Rodríguez», asistieron jefes de enseñanzas, metodólogos, directivos de centros educativos y otros del sector, en el que se abordarán temáticas que se vinculan con la implementación de los objetivos, metas e indicadores de la proyección estratégica del Ministerio de Educación.

En las prioridades de trabajo del venidero curso escolar se encuentran: la atención metodológica a la calidad de la clase; el trabajo político e ideológico y la enseñanza de la historia; y la contextualización en el sistema de planificación de la educación.

Además, la evaluación escolar; estrategia interdisciplinaria; el trabajo metodológico; el preventivo y la formación vocacional, los que centrarán los debates en las comisiones y posteriormente en los centros escolares.

La directora general municipal de educación Yuladys Días Urgelles al dejar abierto el seminario preparatorio, resaltó los desafíos que se tuvo que enfrentar en el cierre del curso que casi termina y del que iniciara en septiembre.

Acompañaron a los docentes el intendente Héctor Ramón Pérez Zequeira, quien tuvo palabras de elogio a los siempre consagrados docentes y los felicito en nombre del Partido Comunista de Cuba y el gobierno del territorio; además de estar presentes otras autoridades del territorio y del propio sector.

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