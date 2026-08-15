Andrés Quiala: “El regreso a Las Tunas es para enseñar lo que aprendí”

Andrés Quiala: “El regreso a Las Tunas es para enseñar lo que aprendí”

Las Tunas.- El nombre de Andrés Quiala siempre estará ligado a la defensa espectacular y al bate oportuno que lo caracterizó en su vida como pelotero de los Leñadores.

Sin embargo, su regreso al estadio no es para enfundarse el uniforme de jugador, sino para asumir un nuevo rol en el terreno: el de entrenador de jardineros.

Cuando se conoció la noticia de su retorno al equipo tunero, la afición no solo celebró la vuelta de un ídolo, sino que también expresó el cariño y el orgullo que sienten por un “leñador” que se formó y creció en el béisbol tunero.

Preguntado sobre el motivo de este regreso, Quiala fue claro: “Siempre he sido de aquí. Me tocó la etapa ahora de entrenador, como cualquier atleta. Me gusta el béisbol, trabajar en el béisbol, y me tocó ahora enseñar lo que yo aprendí como jugador”.

El exjardinero, que vivió el proceso de transformación del equipo hasta convertirse en el mejor de la pelota cubana, asegura que su misión es crucial en estos momentos.

“Es importante enseñarle ahora a los muchachos nuevos, muchachos jóvenes que están aprendiendo a jugar béisbol y necesitan un poco de conocimiento”, sentenció.

La responsabilidad de enseñar

Para Quiala, esta es su primera vez al frente de un grupo de trabajo, específicamente en la preparación de los jardineros.

Consciente del déficit de entrenamiento en las categorías inferiores debido a la falta de eventos en los últimos años, el nuevo entrenador subraya la urgencia de aprovechar el tiempo.

“Ya que no han podido trabajar muy bien en las categorías inferiores por problemas de estos últimos años de que no ha habido eventos, se les han dificultado los entrenamientos y las enseñanzas, que es fundamental para que cuando lleguen a la Serie Nacional vengan con un aval lo mejor posible”, explicó.

Agradecido con sus colegas, Quiala destacó el apoyo recibido en su adaptación: “Me han ayudado mis entrenadores, ellos fueron mis entrenadores. Ahora me han ayudado con la planificación y el método de entrenamiento”.

El diagnóstico de los jóvenes jardineros

En su evaluación inicial, el estratega no escondió el estado actual de los jugadores, aunque se mostró optimista con el trabajo venidero.

“Los veo bien, son jóvenes que han jugado ya una o dos series, pero necesitan entrenar. Hace como dos o tres años que no han podido hacer un buen entrenamiento porque no ha habido eventos internacionales y no han tenido entrenamiento”, señaló.

Por ello, considera que la pretemporada es una oportunidad de oro: “Ahora tienen que aprovechar la oportunidad que van a entrenar como diez semanas, para que puedan tener una buena preparación y obtengan un buen resultado en la Serie Nacional”.

De la figura individual al título colectivo

Andrés Quiala es testigo de lujo de la evolución de los Leñadores. Durante su etapa como jugador, vio brillar con ofensivas poderosas a figuras ilustres como Amaury Suárez, Danel Castro, Osmani Urrutia y Joan Carlos Pedroso, pero reconoce que el éxito se obtuvo cuando el equipo comprendió el verdadero valor del colectivo.

“Teníamos buenas ofensivas, pero no jugábamos mucho en equipo. Poco a poco el conjunto fue transformándose, adquirimos conciencia de la importancia de jugar mejor colectivamente y ese es el resultado. El verdadero logro está en jugar en equipo, que cada cual cumpla la función que le corresponde.”

Quiala prefiere destacar el otro lado del juego: la defensa. “Sí, yo siempre me enfoqué en hacer mi función. Yo sabía que era uno de los primeros en estar en base, a luchar carreras y a la defensa. Era bueno, era bastante bueno y ese es el resultado. Me enfoqué en explotar mis habilidades y hacerlo bien, en hacer mi trabajo”, concluyó.

Con esa misma mentalidad de servicio y sacrificio, Andrés Quiala inicia su nueva etapa en Las Tunas, convencido de que el camino al éxito vuelve a pasar por el trabajo arduo y la unidad.

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