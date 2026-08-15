Promotores de la Salud, una labor por entornos saludables en Las Tunas

La Tunas.- Mujeres y hombres, que con compromiso y vocación, apoyan el quehacer sanitario desde la prevención de enfermedades y el fomento de hábitos saludables, celebran en Las Tunas el Día del Promotor de Salud.

La fecha reconoce esta labor, que desde mediados de la década del 80, del pasado siglo XX, se impulsa en acompañamiento a los educadores, en sus inicios vinculados al Centro de Promoción de Salud, radicado en áreas del inmueble del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

Hoy tras un proceso de transformaciones en su objetivo y bajo las siglas de ProSalud (Unidad de Promoción de Salud y la Prevención de Enfermedades), sostiene el propósito de contribuir al bienestar de las comunidades y los individuos.

Este personal impacta con su labor y forma voluntarios de los programas de Atención Materno Infantil (PAMI), Nacional de Prevención y Control de las ITS/VIH/Sida, de accidentes, de Enfermedades crónicas y no crónicas, de Tabaquismo y Alcoholismo, entre otros.

Capacitados para fortalecer entornos saludables y trabajar en instituciones asistenciales como en la comunidad, se unen a los espacios de consejerías e intervienen de forma integral en todos los grupos de edades fundamentalmente en el autocuidado de niños, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores.

Entre los retos se impone servir de puente entre los servicios de salud y la comunidad, brindando información precisa y acompañando en la prevención de enfermedades y la promoción de estilos de vida saludables, disminuir las inequidades en salud y mejorar el bienestar colectivo.

La Organización Mundial de la Salud refiere que la promoción de la salud adquiere un papel protagónico reconociendo que los sistemas y servicios de salud van más allá de la provisión de servicios clínicos y médicos, sustentado en el enfoque de abordar como un todo las necesidades de las personas.

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