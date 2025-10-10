Céspedes y su impronta en los pinos nuevos en Colombia

Colombia, Las Tunas.- Hace 157 años una fecha Patria marca la vida de cada cubano, al ingresar al sistema educacional se enseña, explica y relata, sobre el hecho que dio inicio de nuestras luchas por la independencia.

En el municipio de Colombia, resulta un privilegio contar con la escuela primaria «Diez de Octubre», una institución, que desde los primeros grados enseñan a los pioneros a amar la historia, desde esta fecha sagrada de la nación.

La maestra de quinto grado Arisbel Morell Díaz, detalla los procesos que desarrollan para la enseñanza y conocimiento de los sucesos del 10 de octubre de 1868, «desde los grados iniciales se le hace una breve reseña del hecho se les presentan láminas e ilustraciones, y de forma sencilla se le dice dónde, cuándo y quien fue su protagonista, y de esa forma hasta que llegan a los grados finales de la enseñanza».

El trabajo que realizan con los pioneros, en este centro educativo, permite que conozcan la historia vinculada con Céspedes y los inicios de la guerra, lo que los hace sentirse orgullosos de su escuela.

El hecho histórico del alzamiento en La Demajagua, no está lejano en el tiempo como pudiera pensarse a 157 años de haber ocurrido, la distancia la acortan docentes y educandos de este centro educativo en el sur tunero, los cuales lo palpan, lo viven y lo sienten cada día, al traspasar el portón del conocimiento y la historia.

