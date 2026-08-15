La agencia Viajero de Las Tunas restableció su servicio con cambios

Las Tunas.- Con algunos cambios que aseguran beneficios a sus clientes, la Agencia Viajeros de Las Tunas restableció recientemente su servicio completo de venta de pasajes.

Ana Gloria Nuñez Suñol, la Coordinadora de la Unidad Empresarial Centro Oeste, informó que los boletos ahora se venden con tres días de antelación para las guaguas que salen con destino a la capital del país los martes, jueves y domingo a las 9 de la noche.

«En estos viajes se incluyen tres cupos para pasajeros residentes en los municipios de Jobabo, Colombia, Amancio, Puerto Padre, Jesús Menéndez, Manatí, Majibacoa y Las Tunas, una opción que antes no se brindaba.

Las personas beneficiadas con esta posibilidad pueden comprar el pasaje en la terminal de ómnibus nacionales el mismo día del viaje de 2.00 a 5.00 de la tarde o antes en la agencia.

Aclaró que en cada ómnibus también se destinan asientos para empleados, afiliados a las asociaciones de personas con discapacidad y otros para casos de enfermos, turnos, altas médicas y otras causas muy justificadas.

«De forma similar se procede con el expendio de los pasajes para los trenes de Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo hacia La Habana. En el recorrido inverso solo se reserva para Guantánamo, en los otros es por las capacidades de última hora que ofrecen sus tripulaciones, o sea, las disponibles el mismo día del viaje.

Núñez Suñol también informó que, en la agencia Viajero de la ciudad de Las Tunas, ya no se interrumpe el servicio por falta de corriente eléctrica porque retomaron la venta manual de los boletos.

Para aclarar dudas sobre la no comercialización de los pasajes de regreso de La Habana, refirió, que ello responde a una decisión nacional de que cada provincia asuma la venta de todos sus destinos habilitados.

/abl/