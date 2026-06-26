Abrirá Universidad de Las Tunas nuevo colegio universitario el venidero curso escolar

Las Tunas.- Con el propósito de satisfacer las demandas y exigencias en cuanto a mano de obra especializada del empresariado local, la Universidad de Las Tunas abrirá un colegio universitario para las carreras de Eléctrica, Metalurgia y Mecánica.

En conferencia de prensa ofrecida por directivos de la casa de altos estudios, están creadas las condiciones para iniciar la experiencia a partir del segundo semestre del venidero curso escolar, gracias a la colaboración de las universidades de Moa, Holguin y Camagüey.

A esta modalidad podrán optar los alumnos de los preuniversitarios pertenecientes al onceno grado, quienes cursarán el duodécimo en la Universidad donde, además de las asignaturas del programa de estudio, recibirán algunas materias afines con dichas carreras.

“Nosotros tenemos la experiencia de colegios universitarios en carreras pedagógicas y más recientemente en la de Periodismo”, destacó la Doctora en Ciencias Pedagógicas Yoenia Virgen Barbán Zarduy, rectora de la Universidad de Las Tunas.

“La apertura del colegio no significa que de forma inmediata se abrirán estas carreras aquí. Los egresados podrán matricular de manera directa a los centros de estudios superiores antes señalados.

“No obstante, se proyecta que en un futuro inmediato algunas de estas asignaturas puedan incorporarse al plan de estudios. Con este propósito, se trabaja en la preparación de los especialistas de las empresas vinculadas, quienes actualmente cursan programas de posgrado en nuestra institución, así como de otros profesionales que cumplen los requisitos para ser categorizados.

“La educación superior cubana se atempera al contexto que vive el país y al respecto nuestra universidad muestra significativos avances”, significó la también Diputada al Parlamento Cubano.

Gracias a la alianza con otras instituciones académicas, en este caso con la de Moa, funciona en la Empresa de Aceros Inoxidables (Acinox) un aula en la que especialistas de esa entidad y la de Estructuras Metálicas cursan sus postgrados científicos.

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