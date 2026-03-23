Universidad de Las Tunas adapta culminación de estudios según precisiones del Ministerio de Educación Superior

Universidad de Las Tunas adapta culminación de estudios según precisiones del Ministerio de Educación Superior

Las Tunas.- De acuerdo a las últimas precisiones emitidas por el Ministerio de Educación Superior (MES) en Cuba, la Universidad de Las Tunas realiza sus reajustes para la continuidad del curso académico 2025-2026.

Las premisas fundamentales incluyen mantener el trabajo educativo, potenciar el vínculo de los estudiantes con tareas de impacto social en sus territorios y fomentar la autogestión del conocimiento ante un mayor peso del estudio independiente.

Dada la crítica situación electroenergética, que limita la conectividad y el acceso a recursos digitales, se estableció que las modalidades de estudio no podrán depender únicamente de plataformas en línea. Por ello, se mantendrán encuentros presenciales sistemáticos en escenarios definidos por cada territorio.

El MES autorizó modificaciones curriculares, previa consulta con los colectivos de carrera. Estas pueden incluir la selección de contenidos esenciales, reajustar la ubicación de asignaturas y reducir evaluaciones a las imprescindibles, optando por métodos como portafolios o proyectos.

La institución tunera refuerza la atención diferenciada a estudiantes con dificultades tecnológicas, de conectividad o ubicación geográfica. Se mantiene la alternativa de mantener alumnos de curso diurno en entidades laborales de su municipio para prácticas y actividades docentes.

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