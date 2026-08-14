De vuelta abuelos de Las Tunas al Hogar de Ancianos Carlos Enrique Font

Las Tunas.- A pesar de las limitaciones impuestas por el bloqueo a Cuba, en el municipio de Las Tunas devuelven la vitalidad asistencial al Hogar de Ancianos Carlos Enrique Font Pupo, tras un proceso de reacondicionamiento para elevar la atención integral de sus residentes, un segmento poblacional carente de amparo familiar.

En acto político cultural, dedicado al centenario del natalicio del líder cubano Fidel Castro, y ante las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y del sector sanitario, se destacó el impacto de la primera etapa de intervención, que inició el pasado 12 de enero.

La doctora Marta Yolema Parra González, directora del centro, explicó que en la institución, con 46 años de creada, concluyó esta reanimación del inmueble estratificada inicialmente para cuatro salas y que modificó su cronograma con el avance de la rehabilitación de locales y servicios por el daño en la infraestructura».

Explicó la especialista en Medicina General Integral que «en este primer momento se intervinieron las siete salas que dispone el inmueble, de ellas cuatro en ejecución total y tres con comportamiento a un 70 por ciento del proceso al faltar la instalación hidráulica y sanitaria.

Entre las acciones de reparación figuraron pintura general del inmueble, la sustitución de la red hidrosanitaria interior y exterior y de más de un centenar de puertas confeccionadas de metal, la modificación de 64 baños, la impermeabilización de la estructura y el remozamiento de los departamentos.

«La segunda etapa, que se prevé concluir para el aniversario de fundación de la ciudad, incluirá la reanimación de otros espacios y el montaje de una cocina ecológica alternativa», agregó la directiva.

Durante el recorrido por la edificación, el primer secretario del Partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, constató el confort de los locales e intercambió con profesionales de la Enfermería ante el compromiso con la calidad del quehacer asistencial geriátrico.

Por su parte, el Doctor Ariel Guevara Bringa, director General de Salud, significó que «el Hogar de Ancianos tuvo necesidad de una reparación capital y reabre sus puertas con un servicio remodelado ante las necesidades de sus pacientes, y la incondicionalidad de su colectivo para brindar óptimos cuidados».

En otro orden, Parra González destacó también el aporte de las entidades Mantenimiento Constructivo y Alastor, la colaboración de Taxi Cuba, que solidariamente brindó sus medios de transporte para el traslado de la alimentación de los ancianos, y el esfuerzo de los trabajadores del Hogar, quienes, tras asegurar los servicios sanitarios, se vincularon a la reparación de la entidad, junto al acompañamiento de las direcciones de Salud.

La galena acotó que «la construcción, destinada al adulto mayor, tiene características propias por su edad y para mejorar el validismo, mientras agradeció a la dirección del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara y al Centro Psicopedagógico Calixto Sarduy, en los cuales se habilitaron salas para acoger dos grupos durante el período, de 36 y 39 ancianos, respectivamente.

El Hogar de Ancianos con una capacidad total en su cobertura de 217 pacientes (162 internos y 55 diurnos), está diseñado para ofrecer atención médica, de enfermería y otros servicios a los pacientes con características diferentes, quienes disponen de cobertura y guardia médica y de licenciados y asistentes de Enfermería para el cuidado y protección de los ancianos.

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