¡Afilando el hacha! Leñadores con la mira puesta en la Serie Nacional 65

¡Afilando el hacha! Leñadores con la mira puesta en la Serie Nacional 65

Las Tunas. – A paso firme y con la mirada en el calendario, los Leñadores de Las Tunas culminaron la segunda semana de preparación rumbo a la Serie Nacional 65.

Bajo el sol del estadio «Julio A. Mella», el equipo afina los detalles de su puesta a punto, con la confianza de un grupo que mantiene su base sólida pero que no le teme a la renovación.

Así lo expresó el coach de banca, Ángel Sosa, quien se mostró optimista con el desarrollo de los primeros días de entrenamiento.

«Nosotros tenemos planificado nueve microciclos de aquí hasta que comience el campeonato. Ya tuvimos una semana, la cual se comportó muy bien en el cumplimiento del objetivo que teníamos previsto, pues tuvimos una buena alimentación, la relación trabajo-descanso fue aceptable y pudimos trabajar satisfactoriamente», declaró Sosa.

El estratega aseguró que el segundo microciclo ha comenzado con el mismo ritmo positivo y que la reciente confirmación de la nómina de 32 peloteros permitirá un trabajo más fino.

«Va a haber una reducción en la preselección para poder trabajar un tanto mejor», añadió.

Una de las principales incógnitas en el terreno tunero es la inserción de los noveles talentos que ya no tienen cabida en categorías inferiores y necesitan rodaje en la alta competencia.

Sosa reconoció el desafío, pero también la oportunidad: «Son atletas que han jugado poco, que tienen poca experiencia, pero también tenemos ya algunos peloteros que nosotros pensamos que pueden ser fundamentales en el desarrollo de este campeonato, y que ya jugaron en la Liga Èlite».

El coach explicó que la estrategia será ir insertándolos progresivamente, aprovechando la paridad del grupo.

«Los peloteros esos están muy parejos y podemos irlos alternando en la Serie Nacional según el rendimiento de cada uno de ellos», afirmó.

El pitcheo: fortaleza en el bullpen

En cuanto al área de los lanzadores, Sosa fue claro al señalar que la fortaleza del equipo seguirá siendo el bullpen profundo.

«Seguimos con la estrategia del bullpen, con atletas que ya tienen un nombre en la Serie Nacional. Vamos a buscarle los tres abridores al equipo y continuar con la estrategia que nos ha dado resultado», detalló.

Reconoció que el pitcheo es «una de las áreas más débiles en el papel», pero confió en que «está un poco pareja y podemos sacarle resultado a eso», sobre todo con el aporte de quienes vienen de lanzar en la Liga Élite.

Adaptación al nuevo sistema de competencia

El nuevo formato de competencia, con grupos zonales y cruces en la región oriental, fue otro de los temas abordados.

Sosa enfatizó que, más allá del sistema, el objetivo sigue siendo el mismo: clasificar.

«Hay que buscar la clasificación, sea cual sea el sistema. Sabiendo este sistema, nosotros nos podemos dosificar, hace falta el calendario para también tener una idea», comentó.

El entrenador subrayó la importancia de un arranque contundente: «En un sistema más corto hay que empezar ganando y terminar ganando, porque ser primero o segundo te da ventaja en los cruces de playoff. Todo el mundo lo sabe, y lo que hay que prepararse en base a eso».

Con la experiencia de campañas exitosas y la savia nueva empujando desde abajo, los Leñadores afilan sus herramientas.

La pretemporada avanza y el objetivo es claro: mantenerse en la cima del béisbol cubano.

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