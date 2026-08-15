Labora Observatorio de Drogas en defensa de las familias tuneras

Las Tunas.- La prevención es la principal herramienta del Observatorio Provincial de Drogas de Las Tunas (OPDT), un órgano que durante el primer semestre del actual año realizó más de 150 actividades educativas y comunitarias, destacando los barrios debates como espacios de intercambio y acompañamiento integral a quienes se enfrentan a situaciones de riesgo.

«Nadie encara el desafío que representan las drogas, por ello este órgano, único de su tipo en el orbe, articula instituciones de salud, educación, orden interior, justicia, universidades y organizaciones sociales para fortalecer la labor ante el fenómeno de las drogas», significó el especialista en Toxicología, Alejandro Mestre Barroso, coordinador del OPDT.

«Las acciones, que involucraron a más de 481 mil personas y sumaron a alrededor de una decena de organismos, representan una oportunidad para proteger a niños, adolescentes, jóvenes y familias ante el rechazo a las adicciones, además del seguimiento permanente del comportamiento de este flagelo en el territorio», explicó el galeno.

“La labor sistemática del equipo de investigadores del Observatorio ha permitido una caracterización epidemiológica rigurosa del consumo de drogas, acciones de prevención, líneas de investigación y el instrumento de vigilancia más avanzado con el que cuenta hoy cualquier provincia cubana en esta materia.

“La capacidad de informar es también la capacidad de prevenir, por ello es trascendental la cooperación inter-institucional lo cual permite actuar con mayor rapidez, compartir información científica y proteger a la población, bajo el prisma de trabajar unidos como la mejor estrategia para enfrentar este problema social.

«Las acciones intersectoriales y de los investigadores también sustentaron la labor educativa en espacios universitarios ante el debate y la preparación de jóvenes más informados, la promoción de estilos de vidas sanos y libres de drogas, y actividades comunitarias a fin de fortalecer valores en las familias y lograr la participación ciudadana respecto al enfrentamiento y el rechazo de las sustancias de abuso».

Argumentó también que «durante el primer semestre de año se inició la construcción de la primera línea base provincial sobre el fenómeno de las drogas, integrando información científica, epidemiológica e intersectorial para apoyar la toma de decisiones, mediante el trabajo sustentado en tres pilares: las redes provinciales de Información e investigación y el Sistema Provincial de Alerta Temprana.

«Una droga de abuso es toda aquella sustancia que se utiliza con fines no médicos y no terapéuticos, por ello se requiere de la responsabilidad ciudadana para proteger la salud y la custodia de la sociedad en general», acotó.

Bajo el propósito de monitorear, analizar y difundir información actualizada sobre el consumo de drogas en el territorio, el Observatorio Provincial de Drogas de las Tunas es el primero de su tipo en Cuba y forma parte de un proyecto territorial enmarcado en el programa Sociedad Tunera, retos y perspectivas, con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

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