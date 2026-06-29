Participará amanciera en Juegos Olímpicos de la Juventud

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- La joven atleta Adriana Carolina González García, de sólo 16 años y oriunda del sureño municipio de Amancio, asistirá a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, previstos del 31 de octubre al 13 de noviembre en la capital senegalesa.

La amanciera es campeona de Cuba en la impulsión de la bala y subcampeona en el lanzamiento del disco. Su primer entrenador, desde los ocho años, fue su padre, el licenciado en Cultura Física Yosbany González Castro, profesor en el Combinado Deportivo Uno.

“Ha sido una gran sorpresa para mí y para la familia, porque ella ha trabajado durante varios años para obtener buenos resultados deportivos”, expresó emocionado González Castro.

El entrenador recordó que al inicio trabajaron en eventos múltiples, pero pronto notó que su hija no tenía condiciones para la pista. “Gracias a los colegas Osmany Chirino e Idalmis Leyva, la recomendaron para el lanzamiento del disco, bala o martillo, y no se equivocaron. Ahí están los logros y espero un buen desempeño en Dakar”, añadió.

Actualmente, Adriana Carolina se encuentra junto a su profesor de la EIDE Carlos Leyva en una base de entrenamiento en la capital del país, afinando su preparación para la cita olímpica.

Dakar 2026, considerada la gran fiesta deportiva de la juventud, reunirá a competidores de más de 200 países, quienes además de disputar medallas compartirán experiencias culturales y educativas. La atleta amanciera llegará con la ilusión de demostrar su talento y entrega, con la mirada puesta en abrirse camino hacia futuras competencias internacionales de mayor envergadura.

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