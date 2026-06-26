Propuestas literarias en la biblioteca municipal de Colombia

Colombia, Las Tunas.- Las instituciones culturales no detienen sus propuestas aún en medio de las complejidades económicas que enfrenta la nación, las mismas se reinventan ya sea en sus propias sedes o al llegarse hasta las comunidades o instituciones.

La biblioteca municipal Camilo Cienfuegos en Colombia ofrece atractivos literarios en su propia sede, cita en el centro de la ciudad, en los laterales del parque de Las Madres.

Asistir de lunes a viernes, siempre a partir de las ocho de la mañana y hasta cerca del mediodía, así como en los horarios de la tarde y los sábados en la mañana, representa una oportunidad en la que el conocimiento encuentra su espacio y se suma al sano esparcimiento de la familia. En este entorno, los diferentes públicos pueden disfrutar de la buena literatura nacional y universal en sus diversas salas, especialmente dedicadas a niños, adolescentes y jóvenes.

Destacan las exposiciones que de forma permanente se encuentran montadas en el lobby central y que se dedica siempre a una efeméride o temática específica.

Realza la labor de las especialistas de la biblioteca al llegar a las comunidades, principalmente las declaradas en transformación, así como a diversas instituciones como el Hogar de Ancianos y Materno, la Casa de Abuelos, la de niños y adolescentes sin amparo parental y a centros laborales y estudiantiles.

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